Les Passions s'adapten a la pandèmia per salvar la temporada

Després que la pandèmia obligués a suspendre la passada temporada, les Passions afronten la d'enguany, una de les més incertes de la història, amb ganes de mantenir l'essència de l'espectacle tot i les restriccions imposades per la situació sanitària. Representacions en format reduït, emissions en 'streaming' i productes alternatius seran les fórmules escollides per "garantir una temporada de mínims amb visió de futur". Les d'Olesa i Esparreguera han apostat per representacions més curtes i amb un nombre reduït d'actors on es concentraran els moments més emotius de l'espectacle. D'altres, com la de Cervera, han optat per la suspensió per evitar el risc de contagis i perquè entenen que "una Passió en format reduït no és una Passió".

Tenint clar que els escenaris dels teatres no es podran omplir d'actors com es tradició per representar el poble en escenes com l'entrada triomfal a Jerusalem, que marca el començament de les representacions, els equips directius de les Passions d'Olesa de Montserrat i Esparreguera treballen des de fa mesos amb "il·lusió i entusiasme" per suplir amb "enginy" les restriccions imposades per la pandèmia.

Ambdues han programat representacions en format reduït, tant pel que fa a la durada com el nombre d'actors, intentant mantenir al màxim l'essència de l'espectacle. "Hem hagut de fer un sacrifici molt gran i trobarem a faltar el caliu de la gent, però estem convençudes que el públic gaudirà d'un espectacle de qualitat perquè, tot i que serà menys espectacular, la trama seguirà sent molt potent", assenyala Vicky Alvelo, directora escènica de la Passió d'Esparreguera.

A Olesa de Montserrat, per primer cop, emetran les representacions per 'streaming' per compensar el menor aforament del teatre i arribar a més públic on inclouran continguts audiovisuals inèdits perquè la gent a casa seva "es faci una idea completa del què és la Passió d'Olesa". "Com que tenim moltes limitacions d'escenografia i de gent, complementarem aquest format presencial més simbòlic amb unes píndoles audiovisuals on es veuran passatges de la Passió des d'una perspectiva innovadora perquè la càmera –també s'utilitzaran drons- estarà dins mateix de l'escena", destaca Ignasi Campmany, director escènic de la Passió d'Olesa.

Pere Quer, president de l'Associació Passió d'Olesa, destaca que el fet que s'hagin hagut de "reinventar" per adaptar-se a les restriccions d'aquesta edició ha estat una oportunitat de provar nous formats i noves possibilitats que demostren que l'entitat "és viva i no s'atura". En aquests sentit, posa en valor que el suport dels veïns del poble s'ha mantingut intacte, el que garanteix que la tradició "es manté i es mantindrà intacte".

A Esparreguera no emetran els espectacles però, com a novetat, el ciclorama del teatre esdevindrà una pantalla gegant aportant profunditat a l'escena i complementant les escenografies. Totes aquestes millores s'afegeixen a les taules de llums i de so, renovades tot just l'any passat. Així, la posada en escena s'adapta als nous temps i s'actualitza amb la incorporació de nova tecnologia

Vicky Alvelo explica que per garantir la seguretat dels actors han seguit el protocol implantat al Liceu. Així, els assajos es fan amb grups bombolla de menys de 20 persones amb mascareta i respectant sempre la distància de seguretat. A més, a tots els participants se'ls ha fet el test d'antigens, el que permetrà que a les representacions hi hagi actors amb mascareta i d'altres sense perquè si hi ha un positiu el "podran detectar amb antelació".

Pel que fa als teatres, es reduirà l'aforament al 30% per garantir la distància de seguretat, es marcaran les entrades i sortides i el personal, tant de sala com d'escenari, aplicarà la normativa dictada per les autoritats i vetllarà pel seu compliment.

El Teatre de la Passió d'Olesa acollirà tres representacions, el 2, l'11 i el 18 d'abril a les sis de la tarda. A Esparreguera en seran sis: el 27 de març, el 2, 11, 17, i 25 d'abril i l'1 de maig.



A Cervera no hi haurà Passió

D'entre les Passions que no es celebraran hi ha la de Cervera. Els seus responsables asseguren que "una Passió en format reduït no és una Passió" i que han preferit preparar la de l'any vinent. "No representaria la tradició popular i hauríem de deixar molta gent fora", afegeixen.