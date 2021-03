Olesa i Esparreguera faran temporada de Passió, però en un format més reduït

Després que la pandèmia obligués a suspendre la passada temporada, les Passions afronten la d'enguany, una de les més incertes de la història, amb ganes de mantenir l'essència de l'espectacle tot i les restriccions imposades per la situació sanitària. Representacions en format reduït, emissions en ´streaming' i productes alternatius seran les fórmules escollides per «garantir una temporada de mínims amb visió de futur». Les d'Olesa i Esparreguera han apostat per representacions més curtes i amb un nombre reduït d'actors on es concentraran els moments més emotius de l'espectacle. D'altres, com la de Cervera, han optat per la suspensió per evitar el risc de contagis i perquè entenen que «una Passió en format reduït no és una Passió».

Tenint clar que els escenaris dels teatres no es podran omplir d'actors com es tradició per representar el poble en escenes com l'entrada triomfal a Jerusalem, que marca el començament de les representacions, els equips directius de les Passions d'Olesa de Montserrat i Esparreguera treballen des de fa mesos amb «il·lusió i entusiasme» per suplir amb «enginy» les restriccions imposades per la pandèmia.

Ambdues han programat representacions en format reduït. «Hem hagut de fer un sacrifici molt gran i trobarem a faltar el caliu de la gent, però estem convençudes que el públic gaudirà d'un espectacle de qualitat», assenyala Vicky Alvelo, directora escènica de la Passió d'Esparreguera.

A Olesa de Montserrat, per primer cop, emetran les representacions per ´streaming' per compensar el menor aforament del teatre. Hi inclouran continguts audiovisuals inèdits perquè la gent a casa seva «es faci una idea completa del què és la Passió d'Olesa». destaca Ignasi Campmany, director escènic de la Passió d'Olesa.