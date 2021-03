El govern d'Olesa ordena i publica el seu pla d'actuacions del mandat

L'Ajuntament d'Olesa ha elaborat el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i l'ha posat a disposició dels ciutadans a través del web municipal. El document ha estat redactat conjuntament entre l'equip de govern i el personal de l'Ajuntament. Pretén convertir totes aquelles intencions polítiques del govern en actuacions planificades de manera realista sobre un calendari. El PAM recull quines són les línies estratègiques a seguir i els projectes i les accions més rellevants que configuraran l'acció del govern municipal per a aquest mandat, que finalitzarà el 2023.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha recordat que fins ara el pla de govern municipal que havia aplicat el Bloc Olesà havia estat el seu programa electoral, «que sempre ha tingut un alt grau de detall». A l'inici del mandat, l'Ajuntament es va plantejar anar més enllà i desenvolupar un Pla d'Actuació Municipal que fusionés la voluntat política amb les propostes tècniques dels diferents departaments. Segons ha exposat l'alcalde a través dels canals municipals, es tracta d'una eina important per a l'Ajuntament, que «implica noves dinàmiques de treball per als departaments municipals, que hi han treballat activament i que n'hauran de fer el seguiment».

Miquel Riera ha remarcat que el PAM «és un document viu» que pretén romandre obert, flexible i revisable, i que, per tant, s'adaptarà a qualsevol necessitat i/o oportunitat que es consideri positiva per ser incorporada. Segons l'alcalde, «és una eina de treball compartida que anualment es revisarà per valorar el grau d'assoliment, i d'aquesta manera farà possible introduir-hi les millores necessàries, i haurà incorporat noves dinàmiques de treball que perduraran els propers mandats».

El PAM ja es va elaborar abans de l'esclat de la pandèmia, però arran de la crisi sanitària per la covid-19 es va revisar per adaptar els objectius a la gestió de la crisi. Un dels quatre eixos del PAM, transversal a la resta, és l'eix covid-19, en què es destaca l'exercici de resiliència que l'Ajuntament d'Olesa ha fet per centrar la seva activitat a establir mesures orientades a protegir la salut.