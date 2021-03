ERC s'enfronta al PSC i Junts x Anoia per la figura d'un nou gerent al Consell

arxiu particular

Cristóbal Avilés, nou gerent del Consell de l'Anoia arxiu particular

Esquerra Republicana de Catalunya a l'Anoia qüestiona la contractació del nou gerent del Consell Comarcal de l'Anoia, Cristóbal Avilés García, que ha treballat en diferents institucions públiques governades pel PSC. La crítica ha provocat la reacció del govern, Junts per Anoia i PSC, que afirmen que ERC «menteix» i s'emparen en el procés i concurs que ha seguit el Consell per contractar el nou gerent.

ERC afirma que el nou gerent, Cristòbal Avilés cobrarà 59.036'04 euros anualment i considera que hi ha «indicis d'endollisme». Relacionen aquestes suposades facilitats que hauria trobat Avilés per accedir a la plaça amb el fet que és una persona que «porta tota la vida vinculat al PSC i encadenant càrrecs de confiança en diversos ajuntaments». I en aquest sentit recorden que va ser «assessor a l'ajuntament de Viladecans, assessor a l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat i assessor a l'ajuntament de Sant Vicenç dels Horts mentre hi governava el PSC». I afegeixen que políticament és marcadament socialista, participant en diverses candidatures del partit, «com a l'any 2007, que es va presentar a les eleccions municipals sota la candidatura del PSC a Viladecans, a l'any 2011 que es va presentar a Oliola, a les municipals del 2015 va encapçalar la candidatura de Ger (la Cerdanya) i finalment a l'any 2019 va presentar-se a la candidatura de Valdetormo (Terol), a part de ser també vicepresident del Consell de la Igualtat del PSC».

En aquesta línia els republicans apunten que «el pacte entre Junts x Anoia i el PSC no respon als interessos de la gent i generals sinó a interessos particulars i de partit en benefici d'uns pocs».

ERC Anoia també explica que «la despesa amb càrrecs de confiança s'ha disparat» i la retribució que perceben els membres del govern del Consell Comarcal del Junts x Anoia i el PSC, més els càrrecs de confiança i la retribució del nou gerent ascendeix a 310.636,04 euros anuals». Per a ells, una data desproporcionada.

Fonts de l'actual govern del Consell afirmen que «el procés de contractació s'ha fet mitjançant un procés de selecció obert i públic on s'hi ha pogut presentar tothom qui ha volgut i que ha estat comandat majoritàriament per tècnics i funcionaris del Consell». I retreuen a ERC que no se'ls hagi escoltat. Junts x Anoia i PSC diuen haver ofert a ERC «tota la informació sobre el procés» , però afirmen que «no els interessa explicar ni saber la veritat perquè els espatllaria el titular».