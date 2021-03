Ferrocarrils inverteix 3 milions d'euros en l'ampliació del Centre d'Operacions de Martorell

Ferrorcarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha completat la construcció d'una nau annexa al Centre d'Operacions de Martorell. El conseller Damià Calvet ha visitat les obres i ha posat en valor aquest la millora i les noves instal·lacions, "una reordenació d'uns espais antics que havien quedat obsolets", segons el mateix Calvet. Ferrocarrils hi ha invertit més de 3 milions d'euros "que ajuden que en aquest centre, on treballen 250 persones diàriament, tinguin unes condicions de treball molt més bones". Aquests treballs es complementen "amb altres obres més d'enginyeria, més tècniques, a la platja de vies, per a la custòdia i el manteniment dels trens de la línia d'FGC del Baix Llobregat amb més rigor", que estan actualment en execució, també amb una inversió de més de 3 milions d'euros més. Calvet ha estat acompanyat del president de FGC,Ricard Font, i de l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.

El conseller ha assenyalat que "des d'aquest centre i amb aquesta actuació, podrem donar més capacitat i més qualitat al servei i posem una de les bases per a la posada en servei del perllongament de la línia 8 a Barcelona, el gran projecte que ha d'unir les línies metropolitanes d'FGC entre la plaça d'Espanya i l'estació de Gràcia, amb tres noves estacions al centre de Barcelona, unint així la línia del Vallès i la del Baix Llobregat-Anoia". Unes millores que se sumaran a "les millores en la pròpia línia del Baix Llobregat, i les millores de temps i de servei a les bifurcacions cap a Igualada i cap a Martorell".El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat, juntament amb l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el president d'FGC, Ricard Font, el Centre Operatiu de Martorell (COM) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, un cop finalitzades, aquesta setmana, les obres de remodelació i millora de l'edifici de serveis.

Amb aquesta actuació i altres en marxa -per valor de més de 8 MEUR-, FGC prepara el Centre d'Operacions de Martorell, ubicat al costat de l'estació de Martorell Enllaç, perquè sigui el centre de referència dins del servei ferroviari de la línia Llobregat-Anoia.

Totes aquestes actuacions a les línies Llobregat-Anoia d'FGC, que sumen una inversió de més de 1.000 MEUR per als pròxims anys, s'emmarquen en la voluntat del Govern d'oferir "una mobilitat sostenible i una mobilitat de qualitat". I ha posat de relleu que "FGC és una empresa que ofereix qualitat", amb unes xifres corresponents a 2020, "extraordinàries i molt difícils d'aconseguir en temps de pandèmia: amb un 99% tant en puntualitat com en qualitat". En aquest sentit, "allà on es fa bé la feina, com a FGC, podem oferir aquesta mobilitat sostenible que ens ha de fer un país més resilient, un millor país", ha conclòs Calvet.

D'altra banda, pròximament es duran a terme obres "a l'Espai Mètric, on s'exposarà la maquinària històrica relacionada amb el servei amb ample mètric que hi havia hagut en aquesta línia", ha explicat el conseller Calvet, amb un pressupost de 2 milions d'euros.

Per la seva banda, el president d'FGC, Ricard Font, ha remarcat que "aquesta és la primera del conjunt d'actuacions que ens permetrà executar el perllongament de l'L8, que en un futur unirà les línies metropolitanes del Llobregat i del Vallès; les millores entre Igualada, Manresa i Martorell amb la reducció del temps de viatge; i com a conseqüència podrem triplicar l'oferta de la línia Llobregat-Anoia, passant dels 40 milions de viatges als 120 milions l'any 2026". A això, "hi hem d'afegir, en clau local, la construcció de dos aparcaments d'enllaç; un a Martorell Central, amb una capacitat de 300 places, i un altre a Quatre Camins, amb 300 places més", ha exposat Font.



El nou edifici

El nou edifici del Centre Operatiu de Martorell sorgeix de la reordenació del complex que ja tenia FGC a l'estació de Martorell Enllaç. Originalment, el complex estava format per diferents edificis que, tot i tenir diverses característiques compositives, funcionals i estructurals, es relacionaven entre ells cobrint les necessitats pròpies del taller. El projecte, amb una inversió de 3,1 milions d'euros, va néixer de la necessitat de reordenar els diferents espais dels edificis dels tallers per tal d'agrupar els diferents usos que estaven disgregats en els edificis (quatre zones de vestidors, tres zones d'oficines, dos menjadors, dues sales de calderes i un dispensari de difícil accés), i així millorar la seva funcionalitat.

En aquesta instal·lació s'hi ha fet un nou vestíbul amb l'escala principal i ascensor; en planta baixa, i al llarg del carrer que va paral·lel a la via, s'han distribuït un office, menjador, lavabos i cambra de neteja, amb connexió tant pel vestíbul com directament pel taller així com un nou dispensari mèdic amb accés directe, i dependències tècniques.

A la coberta blanca amb forma de dent de serra del taller de motor s'han substituït 3.500 m2 de plaques de fibrociment per plaques de panells amb aïllament tèrmic. Damunt d'aquesta planta s'han ubicat les noves oficines amb accés directe també des del vestíbul. L'edifici anomenat 'La Barca', a un nivell superior al de les oficines, s'ha reformat per poder-hi instal·lar dues aules de formació. Pel que fa als nous vestidors del personal de taller i del personal extern i d'Operadora, s'han reubicat en el cos edificat del magatzem, tant en planta baixa com en planta pis respectivament, amb accés directe des del nou vestíbul. Altres dependències d'oficines s'han construït al voltant de la nau principal del taller i del magatzem en funció de les seves necessitats. Finalment s'han construït una nova sala de calderes i una pel compressor al voltant del moll de càrrega.

Un cop finalitzats aquests treballs, les obres continuen a la platja de vies, que avança a bon ritme, i la millora de la catenària i de la senyalització ferroviària. Aquesta actuació convertirà aquest complex en una infraestructura de primer nivell per afrontar el salt d'escala que farà el servei de la línia Llobregat-Anoia els pròxims anys, on FGC té previst realitzar un important increment de la capacitat per passar de 40 milions de viatges l'any a 65 milions de viatges. També és una primera actuació necessària per al perllongament la línia 8, de Pl. Espanya fins a Gràcia, que connectarà les línies metropolitanes d'FGC (Vallès i Llobregat-Anoia) amb tres noves estacions al centre de Barcelona i les obres del qual està previst que comencin al 2022.

Actualment es troba en fase de licitació l'obra d'urbanització de l'entorn del recinte del COM, que permetrà consolidar els voltants de les edificacions, i l'arranjament d'un nou aparcament per al personal d'FGC. Aquestes obres s'iniciaran abans de finals d'any.



Aparcaments d'enllaç

D'altra banda, dins del pla de foment de la mobilitat sostenible FGC té en marxa un programa d'aparcaments d'enllaç per aconseguir, en els pròxims dos anys, a l'entorn de 1.500 places d'aparcament al costat de les estacions de les línies metropolitanes. Un d'aquests aparcaments estarà ubicat al costat de l'estació de Martorell Central, amb una capacitat per a prop de 300 vehicles. Els principals objectius d'aquest tipus d'aparcament són el foment de l'ús del transport públic, de l'intercanvi modal i millorar la mobilitat als principals municipis on FGC té estació.