Neix el Parc Agrari de la Conca d'Òdena per promoure el consum i la producció de Km0

El món de l'agricultura troba un punt d'unió a la Conca d'Òdena amb la creació d'un parc agrari. Es tracta d'una iniciativa públicoprivada que "té com a objectiu ser l'eina de dinamització socioeconòmica que faciliti el consum i producció Km0 a la comarca, tot generant una economia al voltant d'allò que s'inicia al territori i potenciant un model agroalimentari basat en la qualitat i la proximitat", segons els impulsos del projecte. Hi ha una quinzena de poblacions agregades al nou Parc Agrari Conca d'Òdena. La coordinació serà del Consell Comarcal de l'Anoia i a nivell tècnic compta amb la participació del Col·lectiu Eixarcolant. Dins del parc hi ha productors agraris i ramaders, comerciants i restauradors de la Conca, i properament s'hi hauria de sumar el sector turístic.

En l'acte de presentació que es va fer a la Tossa de Montbui que va tenir lloc dimarts, el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, va afirmar que "amb la creació del Parc Agrari de la Conca d'Òdena deixem de teoritzar sobre la importància del km0 i el consum local i passem a l'acció tot posant a disposició del territori i la ciutadania l'eina que ha de facilitar l'aplicació real de tots aquests conceptes que la pandèmia i l'emergència climàtica han posat, més que mai, de relleu. Volem una Conca plena d'activitat econòmica sense renunciar a cap projecte de desenvolupament industrial ni tampoc a cap projecte en l'àmbit agroalimentari, com és aquest cas. Hi cap tot".

Marc Talavera, del Col·lectiu Eixarcolant, destacava en el mateix acte que "l'objectiu general del Parc Agrari és afavorir el desenvolupament d'un model agroalimentari basat en la qualitat i la proximitat que sigui resilient al canvi climàtic i poc depenent del mercat global. Que fomenti la transformació de les matèries primeres mitjançant el desenvolupament de l'agroindústria arrelada al territori i el desenvolupament d'activitats econòmiques dinamitzadores associades a l'activitat agrícola, i que faci accessible per a tota la població una alimentació equilibrada i de qualitat basada en productes locals. Cal que tota la cadena de valor que s'inicia en la producció local sigui un motor econòmic que generi ocupació de qualitat entorn el sector agroalimentari i totes les activitats associades: restauració, comerç, agroindústria i turisme. Cal construir un model en el qual com a consumidores i consumidors, tinguem clar a què estem contribuint"

En representació dels municipis que formen part de la iniciativa, l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Schummi Juárez, refermava que el Parc Agrari "és una aposta pel territori i per allò que ja tenim: consumidors amb consciència pel Km0, productors implicats, comerços que venen producte local i restaurants que ja el tenen a les seves cartes. Aquesta eina és la manera d'estructurar tot això que ja existeix, impulsar-ho amb molta més força i fer possible que es multipliqui perquè consumir producte Km0 de la Conca sigui fàcil i accessible a tothom, fent possible així la dinamització social i econòmica del territori".

La creació del Parc Agrari de la Conca d'Òdena és un projecte que va començar a gestar-se a l'any 2018 i inclou 15 municipis: Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. En conjunt abarca una superfície de 372,18 km2 i una població de gairebé 81.000 habitants. Aquesta àrea presenta, doncs, les característiques idònies per a la creació d'un Parc Agrari, ja que presenta un territori eminentment agrícola però amb un important nucli de consumidors.

En una primera fase de desenvolupament del projecte, ja s'ha creat la pàgina web www.parcagrarico.cat on hi ha tota la informació i on d'aquí a unes setmanes es preveu activar la plataforma de compra en sinèrgia amb productors i comerços locals. Paral·lelament també s'ha creat l'associació que agrupa els productors agraris i ramaders participants a la iniciativa i s'està acabant d'estructurar la participació dels comerços i restaurants que també en formen part. Al llarg del 2021 es definirà el pla d'actuacions que ha de regir el Parc Agrari de la Conca d'Òdena a mitjà i llarg termini, per anar dotant de contingut i recursos l'eina.