L'Anoia crea un parc agrari que uneix pagesos de 15 municipis

El món de l'agricultura troba un punt d'unió a la Conca d'Òdena amb la creació d'un parc agrari. Es tracta d'una iniciativa público-privada que «té com a objectiu ser l'eina de dinamització socioeconòmica que faciliti el consum i producció Km0 a la comarca, tot generant una economia al voltant d'allò que s'inicia al territori i potenciant un model agroalimentari basat en la qualitat i la proximitat», segons els impulsos del projecte. Hi ha una quinzena de poblacions agregades al nou Parc Agrari Conca d'Òdena. La coordinació serà del Consell Comarcal de l'Anoia i a nivell tècnic compta amb la participació del Col·lectiu Eixarcolant. Dins del parc hi ha productors agraris i ramaders, comerciants i restauradors de la Conca, i properament s'hi hauria de sumar el sector turístic.

La creació del Parc Agrari de la Conca d'Òdena és un projecte que va començar a gestar-se el 2018 i inclou 15 municipis: Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. En conjunt abraça una superfície de 372,18 km2 i una població de gairebé 81.000 habitants. Aquesta àrea presenta, doncs, les característiques idònies per a la creació d'un Parc Agrari, ja que presenta un territori eminentment agrícola però amb un important nucli de consumidors.

En l'acte de presentació que es va fer a la Tossa de Montbui que va tenir lloc dimarts, el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, va afirmar que «amb la creació del Parc Agrari de la Conca d'Òdena deixem de teoritzar sobre la importància del km0 i el consum local i passem a l'acció».

Marc Talavera, del Col·lectiu Eixarcolant, destacava en el mateix acte que «l'objectiu general del Parc Agrari és afavorir el desenvolupament d'un model agroalimentari basat en la qualitat i la proximitat que sigui resilient al canvi climàtic i poc depenent del mercat global».