FGC vol oferir un servei turístic amb un tren de fusta a Manresa i Igualada

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té planificat posar en funcionament el 2022 un tren d'us turístic que estaria format per antigues unitats que circulaven per la línia Llobregat Anoia. De fet, l'empresa pública ferroviària té una nova «Estratègia del Patrimoni» que preveu la recuperació d'aquest servei que s'havia ofert fa uns anys en passejades històriques per la línia en moments de baixa intensitat del trànsit habitual.

FGC proposta que per la línia del Vallès hi circuli l'anomenat Granota, un tren de mitjans del segle XX. Mentre que per la línia Llobregat Anoia (amb final a Manresa o Igualada i que passa per la zona de Martorell i Olesa) hi circularien vagons de fusta de principis del segle XX i algun de finals del segle XIX. Aquests vagons, de fabricació belga, van estar en ús fins a principis dels anys 70.

L'empresa ha completat la revisió i rehabilitació tècnica i de seguretat del material. El de la línia del Vallès és un tren de l sèrie 400, que era característic pel color verd i uns grans fars frontals. Fonts de l'empresa han indicat que en aquests moments es traballa per definir una proposta comercial. En aquests moments, l'empresa ja té alguns tres històrics en funcionament, com per exemple, el tren dels Llacs (de la Línia Lleida-La Polba), el cotxe-saló del cremallera de Núria i el Funicular de Gelida. El Granota es podria posar en funcionament aquest 2021, sempre condicionats a les limitacions que imposi la situació de la pandèmia, i el de Llobregat- Anoia es posaria en servei el 2022.

Ferrocarrils fa aquests proposta en el marc d'una posada en valor de tot el seu patrimoni històric i ho ha anunciat en el moment en què a Martorell s'ha iniciat un projecte per fer una nau per a vehicles històrics (vegeu desglossat).

Ricard Font, president de FGC, afirma que «aquesta estratègia del patrimoni que ha definit FGC és un punt d'infleixió en la manera com hem treballat, mantingut i exposat el patrimoni històric». I apunta que «com a empresas pública tenim la responsabilitat de preservar millor i gestionar tot el patrimoni cultural, i ho farem, però ara tambe és l'hora de divulgar tot aquest patrimoni i fer-lo arribar a més gent, de manera més àgil i directa».

FGC manté la proposta de fer tenir el patrimoni exposat i descentralitzat i l'arxiu, a la xarxa.