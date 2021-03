Comissen 1.940 quilos de senglar que no complia la normativa sanitària

El Cos d'Agents Rurals va comissar un total de 45 exemplars i 1.940 quilograms de carn de porc senglar que incomplia la normativa de salut pública. Part de la carn intervinguda l'hauria recollit un camió a la Panadella, a la comarca de l'Anoia.

Les peces de senglar que van ser intervingudes les transportava un camió que va ser interceptat a Ponts per agents de l'Àrea Regional de Lleida, i un cop comissades es van traslladar a una planta incineradora de residus orgànics perquè es procedís a la seva destrucció.

Com a resultat de la inspecció que van portar a terme els Agents Rurals, es va denunciar una empresa càrnia de la província de Sòria per incomplir el decret de recollida, transport, condicionament i comercialització de caça silvestre.

Segons les dades recollides pels agents, l'empresa hauria recollit les peces en diferents Àrees Privades de Caça (APC), iniciant la ruta a la Panadella, lloc on també hauria recollit les peces en una APC.

Amb aquesta actuació els Agents Rurals van comprovar el compliment dels requisits higiènics i sanitaris previstos en la normativa europea, així com en el decret de comercialització de carn de caça aprovat per la Generalitat de Catalunya l'any 2019.

Entre els incompliments detectats pels Agents Rurals hi ha el fet de recollir peces de caça fora dels punts logístics autoritzats; carregar els animals oberts sense vísceres vermelles, ni budells ni estómac; recollir i transportar durant més de dues hores aquestes peces amb un vehicle sense refrigeració; i no poder acreditar quin és l'origen ni la traçabilitat dels animals.

L'objectiu de les normes sanitàries és, entre altres, evitar l'expansió de malalties com la pesta porcina africana (PPA), la brucel·losi, la malaltia d'Aujeszky o la triquinosi. D'aquesta última malaltia recentment se n'han detectat alguns casos en porcs senglars que havien estat abatuts a la comarca de l'Alt Urgell.

D'altra banda, segons van explicar fonts dels Agents Rurals, els animals procedents de caça s'han de portar a punts logístics autoritzats, dels quals n'hi ha diversos repartits per la geografia catalana. Això permet que es pugui fer una traçabilibitat dels animals i la seva carn, així com també les anàlisis sanitaries pertinents abans no arribin al consum humà. En aquest sentit les autoritats sanitàries alerten de la necessitat d'analitzar tots els animals caçats i complir la normativa vigent per evitar la transmissió de malalties dels animals als humans.