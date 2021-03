L'Ajuntament de Jorba denuncia als Mossos actes vandàlics al castell del municipi

Es tracta d'un equipament declarat Bé Cultural d'Interès Nacional

L'Ajuntament de Jorba (Anoia) ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per les destrosses i actes vandàlics que ha patit el castell de la població en els darrers dies. Es tracta d'un equipament declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Segons informa el consistori, uns desconeguts haurien causat destrosses a les parets rehabilitades, han arrencat unes capes que servien per protegir el castell d'humitats i han retallat part d'un sostre protector de la zona rehabilitada. A més, també s'ha trobat brutícia amb restes de burilles i ampolles buides de licors. El consistori calcula que la reparació dels danys ocasionats suposaran un cost superior als 2.300 euros.

El castell de Jorba s'ha rehabilitat recentment després que es posés en marxa una segona fase d'obres que ha comptat amb tasques d'arqueologia i excavacions amb l'objectiu de recuperar diferents espais i veure les diferents etapes i usos que ha tingut el castell al llarg de la història. També es van adequar alguns espais per poder fer-hi visites guiades i es va treballar en la consolidació del mur exterior de la vessant sud i la paret de l'església. El castell està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i està documentat per primera vegada el 960.

L'alcalde de Jorba, David Sànchez, ha insistit que els actes vandàlics, com les destrosses que s'han fet al castell, "suposen un perjudici per a tothom i per al patrimoni històric de la localitat, amb reparacions que s'han d'assumir amb diners públics". Per això, el batlle ha fet una crida al civisme.