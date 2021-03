Associacions de veïns d'Olesa acusen l'Ajuntament d'afavorir interessos privats

L'Ajuntament d'Olesa justificava ahir dilluns el desenvolupament urbanístic de Cal Candi i defensava la voluntat de transparència davant les acusacions que li fa la Plataforma Moviment Veïnal. Aquest col·lectiu defensa un nou model de desenvolupament urbanístic que, en general, tingui més en compta la preservació d'espais naturals a l'entorn de la zona urbana i ha mantingut diverses polèmiques amb el govern, i ha dut a terme diferents accions populars per visibilitzar la seva queixa.

En la darrera, en nom de les Associacions Veïnals d'Olesa dels barris de la Central, dels Closos, de les Planes, de la Rambla i l'Eixample, i de Sant Bernat, van presentar "una queixa col·lectiva a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública on denuncien la manca de transparència de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat en matèria urbanística i, especialment, al voltant del procés urbanitzador de l'àrea de Cal Candi, una extensa zona de més de 11 hectàries".

I asseguren que l'Ajuntament d'Olesa "no ha donat cap tipus de resposta a les entitats olesanes". Fan referències a les instàncies que han presentat per cal Candi. I lamenten que s'hagi iniciat el procés sense respondre'ls. Les qüestions demandades fan referència a els estudis ambientals, la protecció de fauna i flora, les afectacions dels habitatges del veïnat, les mesures preventives adoptades, o aspectes com ara la llicència d'obres i el seguiment d'aquestes per part de l'administració, que es va comprometre públicament a fer un seguiment rigorós i exhaustiu.

Acusen l'Ajuntament d'Olesa d'haver-se mantingut "invisible" davant les associacions veïnals i afirmen que l'actitud "vulnera el dret a l'accés a la informació pública de la ciutadania". Per a les associacions "és una praxis preocupant perquè no permet a les associacions «poder fer el seguiment d'aquestes obres, atendre les demandes i queixes veïnals i vetllar per la màxima conservació de la natura».

Les entitats acusen el govern local d'afavorir els interessos de l'empresa Vilà Vila i la Junta de Propietaris, "enlloc de defensar l'interès col·lectiu i la voluntat de fer seguiment d'aquestes obres tan polèmiques i que estan sent tan problemàtiques pel conjunt del veïnat d'Olesa i el del barri de Les Planes, per part de les associacions veïnals i el conjunt de les entitats i col·lectius d'Olesa que donen suport al Moviment Veïnal".

El conjunt d'Associacions Veïnals d'Olesa també han demanat accés a l'informe ambiental favorable emès per la Generalitat, per tal d'analitzar-lo i indiquen que l'Ajuntment no els l'ha facilitat ni l'ha fet públic.