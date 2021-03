El cas del comptes de la cervesa Calamanda de Calaf queda vist per a sentència

Els comptes de la cooperativa Coopac de Calaf presentaven de deutes i els ingressos que es van fer en la constitució de la societat Cervesa Calamanda SL, de la mateixa població, es van utilitzar per tapar els forats econòmics de la primera. L'acusació i la fiscalia que actuen contra la persona de Josep Puigpelat (expresident de la Cooperativa d'Agricultors de Calaf i Comarca, Coopac) mantenen la petició inicial amb una reclamació de retorn de diners, més de 300.000 euros per als socis de la cervesera Calamanda que el van denunciar, i una petició de presó de 5 anys i inhabilitació del mateix període per portar societats. La defensa, en les seves conclusions finals que s'han escoltat aquest matí de dimarts a l'Audiència de Barcelona, ha demanat l'absolució de l'acusat, sobretot presentant l'argument de la demostració de la relació efectiva entre les dues societats, la cooperativa i la cervesera, i la manca de proves de l'acusació i la fiscalia més enllà de notificacions bancàries. Per la defensa decau l'acusació d'apropiació indeguda.

Durant la sessió d'aquest dimarts ha prestat declaració l'únic acusat, Josep Puigpelat, que ha descrit la relació entre les dues societats i ha posat èmfasi en el fet que la Cervesa Calamanda SL, tot i que es va constituir com a societat, de fet no va actuar si no era de manera vinculada a la Cooperativa. No va tenir local, no va tenir NIF, no va tenir telèfon i tota la gestió que es va fer es va dur a terme amb el personal de la cooperativa i des de la cooperativa. Aquesta, arrossegava problemes econòmics -situació que no s'ha jutjat en aquesta vista i en la que no s'ha aprofundit- i Puigpelat hauria mogut diners de Calamanda SL per fer pagaments de la primera. En la declaració de qui va ser president de la cooperativa fins al juliol del 2011 (aleshores el van destituir), era habitual que ell mateix avalés operacions bancàries amb el seu patrimoni per poder fer pagaments i va admetre que, fins i tot, en algun cas, li havien suposat haver d'assumir els diners del crèdit per incompliment de pagaments. Aquesta cooperativa, de fet, era el lloc on bona part de la pagesia de la zona venia el seu cereal per poder comercialitzar-lo.

El testimoni de Puigpelat es va centrar en argumentar que tots els moviments de comptes es van fer per xec, traspàs o pagarès en comptes de Caixa de Manresa i que mai es van retirar diners en efectiu. I també que no només ell tenia firma, sinó que per fer qualsevol operació requeria la del secretari de la cooperativa (amb firma mancomunada) i que sempre va ser així. En paraules de Puigpelat, els diners que van sortir de la Cervesera van servir per pagar deutes de la Coopac "moltes vegades".

Puigpelat, que davant dels importants problemes econòmics que tenia la cooperativa el 2011 va patir una crisi depressiva greu amb una fuga de casa seva i un transtorn pel qual ha estat tractat mèdicament, avui s'ha trencat en algun moment de l'interrogatori quan es referia a algunes de les declaracions que havien fet testimonis de les parts acusadores sobre el funcionament de la Cervesa Calamanda i la Cooperativa.

La defensa de Puigpelat va intentar argumentar la coincidència de socis que hi havia entre Cooperativa i l'empresa Calamanda (per sobre del 32%), va argumentar que aquesta última empresa, consituïda i amb capital dels socis, no va arribar a ser mai operativa i que totes les actuacions que es van fer de compra les va gestionar la cooperativa i que no hi havia documents, material provatori, en tot l'expedient judicial per justificar l'acusacio. La defensa va retreure a la fiscalia i l'acusació que no haguéssin demanat

Segons els textos de Fiscalia, el Grup Cervesa Calamanda s'havia constituït el setembre del 2009 amb un capital social de 330.000 euros. El juliol de l'any següent, es va fer una ampliació de capital per valor de 82.700 euros. I es constata que, dels 412.700 euros en total, 353.600 "van ser transferits directament i sense justificació" per l'acusat. Ho hauria fet en diferents operacions entre una desena de xecs i pagarés d'entre 4.000 euros i fins a 120.000 euros. I es subratlla, a més, que el grup cerveser no va arribar a tenir activitat mercantil.

Fiscalia considera que ho va fer amb ànim d"obtenir un benefici patrimonial" d'un tema que li era aliè i que va "aprofitar la posició d'administració que tenia" i es va mostrar contrati a acceptar la hipòtesis del "totum revolutum". I l'acusació de la majoria dels reclamants ha coincidit en l'argument, Una segona acusació, que només defensa un demandant, ha variat a la baixa una petició d'indemnització pel seu client.

Per tot plegat, l'acusa de ser l'autor d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i demana una pena de presó de 5 anys i la inhabilitació especial per exercir d'administrador durant aquest mateix període. Així mateix, demana que l'acusat indemnitzi Grup Cervesa Clamandra amb 353.600 euros i interessos, la mateixa xifra del que es creu que s'hauria apropiat. La indemnització s'assumiria de forma solidària des de Coopac, que va entrar en concurs de creditors, tal com estableix el Codi Penal.