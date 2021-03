El judici a l'expresident de la Coopac de Calaf queda vist per a sentència

Els ingressos que es van fer en la constitució de la societat Cervesa Calamanda SL de Calaf i en una posterior ampliació de capital es van dedicar a despeses i a pagar deutes de la Cooperativa d'Agricultors de Calaf i Comarca, Coopac, segons la defensa de l'únic acusat, Josep Puigpelat, expresident de la Coopac. L'acusació i la fiscalia mantenen la petició inicial amb una reclamació de retorn de diners de més de 300.000 euros per als socis de la cervesera Calamanda, una petició de presó de 5 anys i una altra d'inhabilitació del mateix període per ocupar el càrrec d'administrador de societats. La defensa, en les seves conclusions finals, demana l'absolució de l'acusat. El judici a Josep Puigpelat, referent pagès a l'Alta Segarra i al sindicat Unió de Pagesos durant molt temps, que es feia a l'Audiència de Barcelona, va quedar vist per a sentència ahir al migdia després d'escoltar la declaració de l'inculpat i escoltar les conclusions de les parts.

La defensa de Puigpelat va centrar el seu argument en la demostració de la relació efectiva entre les dues societats, la cooperativa i la cervesera, i la manca de proves de l'acusació i la fiscalia per al delicte que volen imputar a l'expresident de la Coopac. Fiscalia i acusació particular només han aportat notificacions bancàries per argumentar que l'acusat havia actuat en benefici propi. I la defensa els va retreure que no aportessin els comptes de la cooperativa. Per a la defensa decau la possibilitat d'atribuir apropiació indeguda.

Josep Puigpelat, que només va voler respondre al seu advocat, va descriure la relació entre les dues societats posant èmfasi en el fet que la Cervesa Calamanda SL, tot i que es va constituir com a societat, de fet no va arribar a produir ni va actuar administrativament fora de l'àmbit de la cooperativa. No va tenir local, no va tenir NIF, no va tenir telèfon i tota la gestió que es va fer es va dur a terme amb el personal de la cooperativa i des de la cooperativa. Aquesta, arrossegava problemes econòmics -situació que no s'ha jutjat en aquesta vista i en la que no s'ha aprofundit- i Puigpelat hauria mogut diners de Calamanda SL per fer pagaments de la primera. L'acusat va explicar que era habitual que ell mateix avalés operacions bancàries amb el seu patrimoni per poder fer pagaments i va admetre que, fins i tot, en algun cas, li havia suposat haver d'assumir els diners del crèdit per incompliment de pagaments. Aquesta cooperativa, de fet, era el lloc on bona part de la pagesia de la zona venia el seu cereal.

El testimoni de Puigpelat es va centrar en argumentar que tots els moviments de comptes es van fer per xec, traspàs o pagarés en comptes de Caixa de Manresa, i amb doble firma, i que mai es van retirar diners en efectiu. En paraules de Puigpelat, els diners que van sortir de la Cervesera van servir per pagar deutes de la Coopac «moltes vegades».

Puigpelat, que davant dels importants problemes econòmics que tenia la cooperativa el 2011 va patir una crisi depressiva greu amb una fuga de casa seva i un trastorn pel qual ha estat tractat mèdicament, ahir es va trencat en algun moment de l'interrogatori quan es referia a declaracions que havien fet antic col·laboradors.

La defensa de Puigpelat va intentar argumentar la coincidència de socis que hi havia entre Cooperativa i l'empresa Calamanda (per sobre del 32%) per demostrar que hi havia coincidència entre les empreses, va argumentar que Calamanda va estar inoperativa autònomament (totes les actuacions que es van fer de compra les va gestionar la cooperativa) i que no hi havia documents, material probatori, en tot l'expedient judicial.