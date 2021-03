L'Ajuntament de Martorell aprova un pla d'ajuts directes de 1500 euros a tots els comerços

L'Ajuntament de Martorell crea una nova línia de subvencions directes, urgents i amb caràcter excepcional, de 1.500 euros, per al comerç local. La nova injecció econòmica pretén pal·liar "els efectes negatius que ha patit el comerç, essencial i no essencial, a causa de les restriccions horàries decretades per lluitar contra la covid-19", segons han explicat fonts municipals. Els titulars dels establiments locals podran demanar la subvenció fins el 30 de juny d'enguany.

Les cinc forces municipals van fer pinya en el darrer ple municipial al voltant d'aquesta nova línia d'ajuts, la quarta que es posa en marxa dins del Pla de reactivació econòmica i de protecció social de Martorell, aprovat al Ple el juliol de 2020. Per l'alcalde Xavier Fonollosa, és la mostra "d'un consistori unit dins les adversitats i en una situació tan inèdita com la pandèmia". Fonollosa va agrair "la tasca dels treballadors públics, que han de muntar operatius especials per a fer que els diners arribin de manera ràpida als destinataris".

Dirigit a 537 empreses

La subvenció arribarà a 537 empreses -281 comerços essencials i 255 no essencials- que estiguin d'alta en el moment de la sol·licitud i que no tinguin deutes amb l'Ajuntament. Podran presentar la sol·licitud fins al 30 de juny i justificar-la abans del 31 de juliol, segons han explicat fonts de l'Ajuntament. Aquest pas consistirà en "aportar factures que acreditin despeses per valor de 1.500 euros i presentar la declaració responsable de la persona beneficiària", destacava la regidora de Promoció Econòmica, Rosa Cadenas.

Cadenas destacava que "un cop concedida la subvenció, s'hauran destinat quasi ja un milió d'euros en diferents ajudes i de diferents maneres, a través del Pla". Subvencions que seran compatibles amb qualsevol altra concedida per la resta d'administracions o ens públics o privats.

Per ara, destacava la regidora, alguns negocis "ja han pogut rebre fins a 6.500 euros, i s'han beneficiat de la reducció de les taxes, la supressió de l'impost de les terrasses i l'ampliació dels espais".

Clam pels ajuts estatals

L'alcalde Fonollosa va reclamar les ajudes destinades als ajuntaments, d'uns 3.000 milions d'euros per a tot l'Estat: "A Martorell ens correspondrien 1,5 milions d'euros, una xifra molt útil per compensar i fer inversions per reactivar l'economia". Tots els grups van sumar la seva veu en el clam per a que arribin les subvencions supramunicipals.