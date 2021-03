Poble Actiu proposa fer més carrils bici a Igualada

Poble Actiu planteja transformar la carretera de Manresa d'Igualada per crear-hi un carril bici. Per fer-ho possible, en la proposta d'aquesta formació, caldria eliminar els aparcaments d'un dels laterals. Així es generaria l'espai per crear-hi un carril bici segregat i mantenir el doble sentit de la vida. . Aquesta proposta permetria connectar la zona del passeig amb el Pla de Sant Magí amb uns desnivells acceptables per a bicicletes, cosa que no ofereix ni el carrer Òdena, ni l'Avinguda Pau Casals ni el tram inicial del carrer Comarca. Aquests últims carrils bici són els que proposa el mateix pla, que Poble Actiu valora positivament, però que troba "insuficients". Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, assenyala que "si volem realment transformar la ciutat en matèria de mobilitat sostenible, cal prendre mesures valentes i limitar la mobilitat en cotxe". El mateix Ortínez, indica que "el pla presentat mostra clares deficiències pel que fa a la mobilitat en bicicleta, com la manca de carrils de circulació sud-nord amb desnivells acceptables".

A més de les mancances denunciades de la la xarxa de carrils bici, el grup municipal explica en un comunicat que a paritr de converses amb usuaris freqüents de la bicicleta i entitats implicades "s'evidencia que un dels factors que no ajuda a una utilització de la bicicleta és la falta d'aparcaments segurs". I en aquest sentit, a part de la creació d'aparcaments d'aquests tipus a la zona de l'estació, Poble Actiu proposa que n'hi hagi al centre de la ciutat. En aquest sentit, se sumen a la proposta de Ciclistes Urbans de treballar per instal·lar aparcaments en pàrquings subterranis de la ciutat, aprofitant que ja es tracten d'aparcaments segurs pel cotxe, i que aquests tenen un nivell d'ocupació relativament baix.



Una proposta de consens de les esquerres

Poble Actiu vol arribar a acords amb ERC i Igualaa som-hi per poder intervenir en el pla de mobilitat de la ciutat i pactar propostes que tinguin el vistiplau de les tres formacions per fer una majoria al ple que obligui el govern a tenir en compte les seves propostes. "En els propers dies farem propostes d'esmenes al PMUS a ERC i a Igualada Som-hi per consensuar una resposta conjunta a un pla que no té l'ambició necessària en un moment d'emergència com l'actual", ja explicat Ortínez.

Una de les al·legacions importants serà "la creació d'una comissió de seguiment del desenvolupament del PMUS per evitar que tot plegat quedi en paper mullat". Malgrat estan convençuts que el pla no representa els reptes de la ciutat, creuen que "no fer res encara seria pitjor". "Per això -segons el mateix regidor- "cal una comissió de seguiment amb representants dels diferents partits així com associacions interessades és clau per seguir treballant en l'àmbit de la mobilitat sostenible".