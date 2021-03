Unió de Pagesos està en contra de la ubicació de polígons del pla d'ordenació industrial

Unió de Pagesos rebutja la proposta de Fem Òdena, que contempla una afectació industrial a les zones de l'aeròdrom i Gran Europa. En aquest sentit, el sindicat mostra el seu malestar ja que considera que, després que Fem Òdena rebutgés en el seu programa el desenvolupament de la zona de Can Morera, s'esperava que el seu model fos de contenció en l'ocupació de sòl agrari i respecte cap al món rural.

El sindicat considera que "amb aquest projecte, s'està perdent la possibilitat de poder fer un planejament seriós que vagi més enllà de decidir on s'ubiquen centenars d'hectàrees de sòl industrial, alhora que es deixa passar l'oportunitat per parlar de model per la Conca, desfer el Pla Director Urbanístic de la Conca d'Òdena vigent, basat en uns estudis que s'ha demostrat que no eren reals. Per al sindicat era una oportunitat que s'ha reduït a parlar on s'ubiquen 400 hectàrees industrials en comptes de reparar el desgavell de sòl residencial i industrial".

També lamenta que "en tot aquest procés no s'hagi discutit el model territorial, que en aquest cas és profundament local, tenint en compte que encara queden 5.000 habitatges projectats a les zones de l'Espelt, Can Morera, l'Aeròdrom i Gran Europa, totes elles al terme municipal d'Òdena". "L'afectació principal a aquest municipi hauria de comportar una discussió de model de creixement molt més profunda per la implicació permanent que el model tindrà sobre el sòl afectat i sobre la salut", afirmen les mateixes fonts. I el sindicat recorda que segons l'estudi de ISGlobal, la Conca d'Òdena és la vuitena zona amb més morts per contaminació de Catalunya. La conca és un espai relativament tancat, limitat per muntanyes que l'envolten, i això és un dels valors a tenir en compte a l'hora d'analitzar els nivells de contaminació.

Unió de Pagesos considera que amb les noves propostes del Pla Urbanísitc per a terrenys industrials "es manté l'agressió a l'espai agrari dels municipis i un malbaratament del territori per una planificació sense justificar".