Igualada posa en fase de proves un bus a la carta al polígon les Comes

El usuaris i treballadors del polígon de les Comes, a Igualada, proven des d'aquesta setmana un transport a demanda a través del programa Clic.cat. El grup de transports Direxis ha començat a operar a través de SA Masats dues noves línies de transport a demanda per connectar elpolígon les Comes amb Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

El servei, que es va presentar ahir, funcionarà durant dos mesos en fase de prova pilot i amb un sistema innovador: el transport a demanda (TAD). Així, sota el nom de TAD1 i TAD2, les dues noves línies tenen un recorregut i uns horaris preestablerts, però si es volen utilitzar cal reservar el trajecte amb antelació a través de l'app El Meu Bus o del web www.lescomes.elmeubus.com.

Joan Mateu, president de l'Associació d'Empresaris del Polígon de les Comes, va recordar en la presentació del projecte que es va fer ahir al matí que aquesta «era una proposta llargament esperada i demanada per tots els usuaris del polígon». I va assegurar que «estem molt contents de poder facilitar la mobilitat, ja que per a moltes persones l'ús del cotxe per arribar a la feina resulta sovint imprescindible, ja que no hi havia cap més alternativa». L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells; el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech; Carme Pros, gerent de TG Direxis - S.A. Masats, i els regidors de Mobilitat d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

Joan Domènech va destacar que «aquest transport a demanda pretén ser un primer pas cap a la transformació del model de mobilitat cap a una mobilitat més sostenible, descarbonitzada i menys depenent del vehicle privat», i va animar tots els ciutadans, treballadors i empreses «a fer ús d'aquest servei, que ens ha d'apropar a un model de mobilitat més eficient i sostenible».

De la seva banda, Carme Pros va expressar el convenciment que el sistema de transport a demanda és un model d'èxit, com s'ha constatat en les 235 línies d'aquest tipus que donen servei a 736 nuclis de població. «És una aposta moderna i que sabem que tindrà molt de futur», va reblar.

L'alcalde, Marc Castells, va destacar la voluntat dels ajuntaments de la Conca d'Òdena d'impulsar projectes com aquest, al costat dels empresaris i industrials del territori, amb l'esperit de millorar els serveis. «Aquesta és una gran iniciativa que només funcionarà amb el compromís de totes les persones treballadores que creguin que, perquè aquest món sigui millor, val la pena reduir la mobilitat amb vehicle privat».

Castells va posar en valor «aquesta aposta que fem, juntament amb la direcció general de Transports, l'AMTU i l'ATM», i va esperonar totes les parts implicades en el projecte a estimular l'ús d'aquest servei perquè «aquest és el repte que ens marquem a partir del minut u, que es vegi la utilitat en l'àmbit ambiental i de sostenibilitat».