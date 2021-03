Investiguen a la Torre de Claramunt si uns treballs no autoritzats han afectat dos jaciments arqueològics

Els Agents Rurals investiguen un presumpte delicte de danys contra el patrimoni històric per part d'una persona que realitzava uns treballs agroforestals no autoritzats. Segons explica el cos, hi hauria una possible afectació a dos jaciments arqueològics i, per aquest motiu, han traslladat aquesta informació a la Fiscalia. Els Agents Rurals recorden que les actuacions que comporten grans moviments de terra, modificacions del terreny o l'eliminació de coberta vegetal acostumen a necessitar una autorització administrativa per evitar precisament afectacions contra el patrimoni natural i cultural.