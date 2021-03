Els cos d'Agents Rurals porta la destrucció de jaciments de la Torre a la Fiscalia

Els Agents Rurals investiguen un presumpte delicte de danys contra el patrimoni històric per part d'una persona que realitzava uns treballs agroforestals no autoritzats a la zona d'un jaciment arqueològic del municipi de la Torra de Claramunt.

Segons expliquen fonts del cos d'Agents Rurals, hi hauria una possible afectació a dos jaciments arqueològics i, per aquest motiu, han traslladat aquesta informació a la Fiscalia.

Arran d'aquesta intervenció, els Agents Rurals han fer un recordatori als ciutadans sobre les operacions que puguin comportar moviments de terra. Els agents indiquen que si hi ha grans moviments de terra, modificacions del terreny o l'eliminació de coberta vegetal, generalment, és necessita una autorització administrativa, que només s'atorgarà si hi ha coneixement que en aquell subsòl no hi ha restes arqueològiques que puguin estar en risc per la intervenció proposada.

Els agents rurals han posat els fets en coneixement de la Fiscalia que n'estudiarà l'afectació i l'actuació judicial que pot seguir el cas. Les mateixes imatges que han distribuït els Agents Rurals a través de Twitter deixen palès que hi ha hagut un moviment de terres important.