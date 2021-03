Esparreguera vol veure si el futur accés a l'A-2 s'ajusta a la seva proposta

El pas de l'A-2 per Esparreguera

L'Ajuntament d'Esparreguera ha vist com l'anunci de les obres de l'enllaç de l'A-2 amb el Quart cinturó s'ajusten en els anunciats principals bastant al que han estat reclamant en els darrers anys, però abans de fer un pronunciament definitiu volen conèixer el detall del projecte que té una iversió (en el conjunt de les obres palntejades) de 27 milions. Una de les peces que s'hi contemplen és la construcció d'una passarel·la per a vinants que salvi l'autovia i connecti els barris de Mas d'en Gall i Cal Rial amb el de La Plana. Una altra és el pont sobre el polígon d'Olana.

Les demandes del consistori sobre aquestes obres «venen lluny i es van fer notòries l'estiu del 2018 quan van plantejar oposició al projecte d'ampliació de l'Autovia A-2 del Ministeri de Foment, que va se àmpliament rebutjat per part de la ciutadania i els grups polítics municipals», segons han explicat fonts municipals.

El projecte que aquesta setmana ha aprovat el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana està pendent de tenir el corresponent període d'exposició pública arran de l'aprovació inicial. S'espera que la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) es produeixi en els propers dies. Amb la publicació, les administracions tindran quinze dies per presentar al·legacions de cada municipi.

Les dues carreteres que es connecten, l'inacabat tram de la B-40 entre Abrera i Terrassa i l'autovia A-2, són de la xarxa de carreteres de l'Estat. A la zona d'Abrera també es contemplen modificacions de l'accés de la C-55 a l'A-2, i aquesta ja és una carretera de la Generalitat.

El ministeri ha fet el projecte d'enllaç, segons ha explicat aquesta setmana, tenint en compte el previsible augment de trànsit que hi haurà sobre l'A-2 amb la possibilitat que parts dels moviments que ara es fan pel corredor de Terrassa i Sabadell aportin trànsit cap a l'A-2.

L'equip de govern d'Esparreguera assegura que s'estudiarà a fons el projecte per tal d'assegurar que el reivindicat pas per a vianants sobre l'A-2 així com la resta de demandes sobre els accessos i el límit de carrils es porten a terme tenint en compte els interessos del municipi.