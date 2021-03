Els veïns de Rubió al·legaran contra els dos parcs eòlics que s'hi volen instal·lar

La proposta de parcs eòlics a la zona de Rubió topa amb un grup de veïns que s'ha constituït en plataforma, i amb l'alcalde de Rubió, que assegura que l'Ajuntament no se l'ha consultat a l'hora de plantejar aquesta iniciativa. Un grup de veïns dels municipis de Copons i Rubió, a la zona de l'Alta Segarra, s'ha organitzat per presentar al·legacions en contra de dos projectes de parcs eòlics que apleguen, en conjunt, 19 aerogeneradors. Serien molins de fins a 200 metres d'altura, molt més alts, per exemple, que la torre Agbar de Barcelona. Els parcs es volen situar enmig d'un paratge natural i, segons denuncien, comportaria «la destrucció d'un gran pulmó verd de la Catalunya Central».

Els projectes es troben en fases de tramitació diferent. D'una banda, el parc eòlic Serra Morena ja ha rebut el vistiplau de la Ponència d'Energies Renovables com a emplaçament viable, mentre que el termini per presentar al·legacions al parc eòlic La Maçana finalitza aquest divendres.

La plataforma contrària als dos parcs eòlics denuncia que la comarca de l'Anoia, malgrat tenir l'1,5% de la població total de Catalunya, «té el 15% dels aerogeneradors del país i produeix molta més energia de la que consumeix», explica un dels activistes, Jordi Saumell. Segons les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'Anoia actualment hi ha 105 parcs eòlics en servei i 104 més es troben en procés de sol·licitud.

En concret, els dos projectes als quals s'oposa la plataforma Salvem Serra Morena són el Parc eòlic La Maçana, que contempla la instal·lació de 10 aerogeneradors (9 a Rubió i 1 a Castellfollit del Boix) amb una potència de 49,9 MW i el Parc Eòlic Serra Morena, amb 9 aerogeneradors (5 a Copons i 4 a Rubió), que tindrien una potencia de 40,5 MW. De fet, Saumell recorda que l'any 2006 ja es van presentar projectes molt similars a aquests i temen que això només sigui l'inici: «Tenim por que en vinguin molts més i ens omplin totes les carenes de molins».

Saumell creu que els projectes «ens perjudicaran econòmicament i socialment, però també la nostra qualitat de vida, i no aportaran beneficis econòmics al territori perquè tot marxa cap a fora», denuncia. En aquest sentit, explica que els promotors d'aquests parcs són «grans empreses multinacionals amb uns recursos infinits» i creu que és molt difícil lluitar-hi en contra.

Des de l'Ajuntament de Rubió critiquen la falta d'informació que han rebut dels projectes i el poc temps que han tingut per presentar-hi al·legacions. A més, l'alcalde del municipi, Miquel Archela, posa en relleu que al terme municipal de Rubió, amb 250 habitants, ja hi ha 39 molins i, per tant, considera que el poble «ja ha complert el tant per cent que li toca». També critica que no es tinguin en compte els ajuntaments a l'hora de planificar i adverteix de l'impacte d'aquests i dels altres parts d'aerogeneradors plantejats al Bages.