El Consell de l'Anoia s'apropa als instituts per informar els joves de l'oferta postobligatòria

El Consell Comarcal de l'Anoia, a través de l'Oficina Jove, complementarà la tasca d'orientació acadèmica que porten a terme els centres educatius realitzant les Mini Fires de l'Estudiant: una fira itinerant pels instituts de la comarca, dinamitzada per tècniques de joventut, on es posa a disposició dels alumnes de quart d'ESO, batxillerat i PFI, tota l'oferta formativa d'estudis postobligatoris (PFI, Cicles Formatius, proves d'accés a la universitat, notes de tall, ponderacions, graus universitaris i altres aspectes pràctics referents a les preinscripcions, matrícules, centres, vies d'accés, etc.). Amb aquesta idea s'intenta arribar a l'estudiant de la mateixa manera que abans es podia fer a partir de les fires d'Igualada i altres municipis.

La consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI del Consell Comarcal, Carme González, destaca que «l'objectiu principal és donar una atenció personalitzada als joves per tal de facilitar-los l'elecció i acompanyar-los en el procés de definir el seu objectiu acadèmic, tenint en compte els recursos que tenen al seu abast.

Aquest any, a causa de la situació de pandèmia, s'inicia un nou format en el qual s'ha adaptat el material, els espais, l'aforament i els horaris».

Al llarg de les properes setmanes, els centres d'educació secundària tenen planificades diferents activitats relacionades amb l'orientació acadèmica.

S'organitzen tallers i xerrades per a l'alumnat i/o professionals, orientació a les hores de tutoria i també les Mini Fires de l'Estudiant, entre altres. El cicle de Mini Fires s'ha iniciat la segona setmana de març a l'institut Molí de la Vila de Capellades i properament farà parada als instituts de Montbui, Calaf, Vallbona i Piera.

El Consell Comarcal també manté un canal obert per assessorar els joves i les seves famílies. L'assessoria acadèmica es pot fer per via telefònica (93 805 15 85 ext. 2), enviant un correu electrònic anoia@oficinajove.cat o bé per WhatsApp al 679 964 669.