Els veïns d'Hostalets de Pierola voten en la consulta sobre l'ampliació de l'abocador de Can Mata

Els veïns dels Hostalets de Pierola estan cridats a participar en la consulta popular d'aquest diumenge per decidir sobre la futura ampliació de l'abocador de Can Mata. El cens inclou els veïns majors de 16 anys i, malgrat no ser vinculant, l'equip de govern s'ha compromès a respectar el resultat. "Si surt que sí a l'ampliació, activarem els mecanismes per tramitar-ho i si surt que no, doncs no ho farem", remarcava l'alcalde Gerard Parcerisas. Actualment, a l'abocador li queden uns 3 anys de vida útil i, si s'aprova l'ampliació, tindria uns 8 anys més de funcionament. A les dotze del migdia ja havia votat un 16% del cens, una dada molt positiva segons l'alcalde que espera que vagi en augment en les pròximes hores.