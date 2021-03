Esparreguera farà un control dels pisos buits per evitar usos «anòmals»

Els regidors d'Esparreguera han acordat la creació d'un reglament d'inspecció d'habitatges buits i d'un registre municipal d'immobles desocupats. La moció vol fixar els criteris que han de regir l'actuació municipal d'inspecció, és a dir la detecció i comprovació d'usos anòmals de l'habitatge en el cas d'immobles desocupats amb caràcter permanent. La moció es va presentar en un ple en el qual també es va aprovar la creació del registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent i iniciar el procediment de declaració de bé immoble d'ús residencial desocupat permanent dels immobles amb indicis de desocupació.

El portaveu del PSC Daniel Farriols ha explicat que a la província de Barcelona «no hi ha cap població que actualment estigui aplicant el recàrrec en l'IBI als habitatges desocupats», i va subratllar que hi ha «certs temors o incerteses a l'hora d'aplicar-lo, perquè si anem contra els grans tenidors tenim probabilitats d'acabar als jutjats amb demandes i també ens podem trobar en què cobrem i després haguem de fer el retorn, perquè la Generalitat ja cobra dels grans tenidors». El regidor socialista també va explicar que «es va oferir a la CUP el lideratge d'aquest tema, sense formar part del govern, i l'assemblea de la CUP ho ha vist factible, per això quedarem aquests propers dies per seure i buscar la fórmula jurídica que ens sigui avinent».

Farriols ha indicat que es dotarà econòmicament una partida amb romanents de tresoreria d'altres anys per contractar una empresa que faci la prospecció dels habitatges buits.

El portaveu d'Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, manté que «interessa poder aplicar el recàrrec de l'IBI als habitatges deshabitats per poder ajustar-nos a dret i que l'administració corregeixi situacions anòmales i permeti un ús i una ocupació efectives dels habitatges, ja sigui per a la seva conservació o per facilitar un habitatge digne als col·lectius més afectats». Emmanuel Ortí subratlla que l'equip de govern «ja està treballant en una proposta pròpia de reglament i estarem encantats de treballar conjuntament amb els grups de l'oposició per fer-lo realitat».

D'altra banda, la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, ha assegurat que «el tema de l'habitatge s'ha d'abordar des d'una perspectiva àmplia i transversal, però cal començar a fer passos com el que proposem en la moció». Segons la regidora cupaire, «l'equip de govern diu coses que es contradiuen i, per aquest motiu, hem decidit des de l'assemblea agafar les regnes d'aquest tema i intentar tenir aquest reglament com més aviat millor».