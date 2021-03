Els veïns dels Hostalets donen el sí a l'ampliació de l'abocador

Els veïns dels Hostalets de Pierola han votat a favor d'ampliar l'abocador de Can Mata. La consulta popular no tenia un caràcter vinculant, però l'alcalde de la població, Gerard Parcerisas, havia advertit abans de la votació que respectaria el resultat que hi hagués a l'hora de prendre la decisió final. La consulta es va celebrar diumenge, amb una participació del 44,84% del cens, 2529 persones. Van poder votar els majors de 16 anys

De les 2.529 persones cridades a votar, van participar 1.134. D'aquestes, 659 (58%) van votar a favor de l'ampliació i 467 (42%) ho van fer en contra. Així, l'ampliació de l'abocador es preveu en el termini d'uns dos anys i allargarà la vida de les instal·lacions uns 8 anys més.

L'abocador de Can Mata és una instal·lació tan necessària com qüestionada per al país. Ho va ser en un primer moment, fa 40 anys, quan es tractava d'una infraestructura no legalitzada, però també ho és avui, quan la Generalitat la té com un dels punts més importants del país a l'hora de fer el tractament de diferents residus. El pobles veïns es queixen de les pudors que a vegades senten, i que atribueixen a l'abocador, i alguns altres, com Esparreguera, també posen el crit al cel perquè tenen molt trànsit per algun dels barris que són al recorregut de l'accés a aquest abocador.

Ahir, l'alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, explicava a Catalunya Informació la seva disconformitat amb l'activitat a l'abocador i amb el fet que s'entengui que la consulta ha de ser vinculant. Boquete defensa que les molèsties de l'abocador de Can Mata afecten bàsicament els veïns de Masquefa, Piera i Esparreguera, ja que la instal·lació es troba en un dels extrem del municipi, allunyada dels principals nuclis de població. Boquete, que va voler parlar només en qualitat d'alcalde, va afegir que els pobles veïns no rebien compensacions com les de l'Ajuntament dels Hostalets.

Actualment, a l'abocador li queden uns 3 anys de vida útil i, si s'aprova l'ampliació, tindria uns 8 anys més de trajectòria. La consulta era clau per a l'Ajuntament dels Hostalets. Ajuntaments com els de Masquefa defensen que hi ha més veïns afectats fora del límit municipal.