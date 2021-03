La Caixa dona 9.000 euros per atenció a la síndrome de Down

La Fundació "la Caixa" i CaixaBank destinen 9.000 euros a entitats socials de l'Anoia per reforçar l'atenció a persones amb Síndrome de Down durant la pandèmia. Així, l'entitat Apinas, Tots Fem Hoquei i Fundació Privada Gandhi han rebut diners d'aquesta projecte. Prop de 100 entitats socials de tot l'Estat espanyol van rebre, durant el 2020, aportacions econòmiques per valor de 500.000 euros de la Fundació "la Caixa" gràcies a propostes de la xarxa de CaixaBank. Totes les accions tenen com a objectiu comú millorar aquest col·lectiu.