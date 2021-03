Martorell es mira la salut dels veïns per determinar actuacions

L'Ajuntament de Martorell està treballant en la definició de quin és l'estat de salut de la seva població, el que n'ha anomenat el Perfil Local de Salut. Aquesta acció ha de servir per «dotar el municipi d'entorns més segurs i saludables, i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania».

L'Ajuntament ha convocat els veïns de la població a respondre una enquesta anònim que ajudarà a conèixer millor els hàbits i estils de vida de la població.

El Perfil Local de Salut té per objectiu fer una diagnosi integral en salut i és una eina imprescindible per planificar, posteriorment, les actuacions que es duran a terme a Martorell en aquest àmbit, tant a nivell de prevenció com de protecció i promoció, segons han explicat fonts municipals.

L'Ajuntament de Martorell té la intenció de treballar per « un benestar global: físic, mental i social». I a través d'aquest Perfil de Salut s'establira com cal incidir en actuacions municipals per millorar la salut dels martorellencs en el seu sentit més ampli.

En aquesta línia, les actuacions futures que es derivin d'aquest Perfil haurien d'incidir en els hàbits i estils de vida, la salut mental, la salut sexual i afectiva, les desigualtats socials, el medi ambient, la mobilitat, la seguretat alimentària o la protecció de la salut, entre altres.