Igualada té un centre per atendre persones LGTBI

L'Ajuntament d'Igualada i la direcció general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han formalitzat l'acord per al desenvolupament del Servei d'Atenció Integral Local per a les Persones LGTBI. Un nou servei d'atenció a aquest col·lectiu. La signatura del conveni ha anat a càrrec de l'alcalde, Marc Castells, i la directora general d'Igualtat, Mireia Mata.

El SAI és un servei de caràcter municipal que ofereix atenció, informació i assessorament de proximitat a les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, a la ciutadania en general, a entitats i a professionals de sectors com el sanitari, l'atenció social i comunitària o l'educatiu, en temes relacionats amb la diversitat afectiva, sexual i de gèneres.

Fonts de l'Ajuntament igualadí han indicat que des d'aquest servei també es treballa per l'eradicació de qualsevol forma de discriminació per homofòbia, bifòbia i transfòbia, a través de l'impuls de campanyes de sensibilització i prevenció a nivell municipal i de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena i a través del Programa Coeducatiu de la Mancomunitat, de tallers i xerrades de prevenció per a escoles i instituts.

«El servei ofereix atenció integral a persones hagin patit discriminació o violència per raó de l'orientació afectivosexual d'identitat o expressió de gèneres, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats d'aquestes persones», segons les mateix fonts.

Es pot contactar amb el SAI de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dimarts de 16 a 18 h, al telèfon 93 8031950 i al correu electrònic sai@aj-igualada.net.