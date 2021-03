L'escola Gabriel Castellà tindrà una cuina pròpia per oferir millors àpats

L'escola Gabriel Castellà tindrà una cuina pròpia per poder elaborar els dinars del menjador escolar. Una partida de 75.000 del pressupost de l'Ajuntament per al 2021 ho permetrà.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, que va condicionar l'aprovació del pressupost municipal del 2021 a aquesta actuació, entre d'altres, ha explicat que «durant dos mesos hem estat fent un treball conjunt amb les mares i pares i la direcció del centre per trobar la manera de fer possible aquesta inversió. Ens semblava una qüestió de justícia aconseguir que, a partir d'ara, el Gabriel Castellà ofereixi el servei de menjador en igualtat de condicions respecte la resta d'escoles públiques d'Igualada que ja fa anys que disposen d'una cuina pròpia, excepte l'Ateneu que té un càtering calent diari. La situació que hi havia fins ara no era la desitjable, amb un càtering amb el menjar fred que arribava d'una cuina central lluny de la ciutat tres dies a la setmana. Després de setmanes d'esforços, reunions i trucades, aconseguim que es faci un pas endavant importantíssim que celebrem».

Durant les darreres setmanes, tècnics de l'Ajuntament han estat avaluant les necessitats i el projecte necessari per dotar l'escola d'una cuina.