La centralització de Correus irrita els polítics de Sant Esteve Sesrovires

Els grups polítics representants a l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires desaproven la decisió de la direcció de l'empresa Correus per treure de la seva població la part de la gestió de la distribució i deixar-hi només l'oficina i el repartiment, que de moment es mantindria com ara. Els polítics desaproven aquesta concentració de serveis que Correus vol ubicar a Martorell, perquè considera que ara ja és «una pèrdua de l'autonomia» del centre de Sant Esteve, i ho veuen com un primer pas cap a la supressió progressiva d'una prestació de servei. Els sindicats de CCOO i UGT, sindicats majoritaris de Correus a Catalunya, també hi estan en contra. El dilluns a les 8.30 hores faran mobilitzacions a la Unitat de Repartiment de Martorell per denunciar el trasllat de la Unitat de Distribució de Sant Esteve Sesrovires a la Unitat de Distribució de Martorell. Els sindicats denunciem la falta d'informació de l'empresa cap a les organitzacions sindicals. Aquesta mesura repercuteix directament en les condicions laborals dels treballadors i treballadores i implica una clara deterioració en la qualitat del Servei Públic de Correus, asseguren.

L'Ajuntament, per la seva part, recorda a Correus el pes especial de la seva indústria i la necessitat d'una correspondència àgil, entre d'altres, amb el centre penitenciari de Can Brians.