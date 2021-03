El barri residencial de les Comes és el primer d'Igualada amb llum led

La nova il·luminació al barri de les Comes

L'Ajuntament d'Igualada ha finalitzat la substitució de 330 punts de llum incandescent per llum led al barri de les Comes, a la part residencial. Aquesta substitució de llum incandescent a llum del tipus led respon a valors energètics, ja que els ajuntaments, tot i que inicialment han d'assumir la inversió de la substitució, compten que a mitjà termini fan estalvi per la reducció de consum.

Aquesta actuació suposa un estalvi econòmic de 24.500 euros anuals, un estalvi mediambiental de 187.510 kW anuals i de 60 tones de CO2, segons dades facilitades per l'Ajuntament d'Igualada. Alhora el regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, posa en relleu la important millora en la qualitat d'il·luminació.

Vives recorda que a aquest canvi cal sumar-hi els 400 punts de llum del polígon industrial que també s'han modernitzat. Les dues actuacions, doncs, sumen un total de més de 730 lluminàries, que ja són de led. Suposen un estalvi de 60.000 euros anuals, més de 460.000 KW anuals estalviats, i més de 147 tones de CO2 anuals que deixen d'emetre's. La il·luminació LED usa fins al 80% menys d'energia que els llums clàssics incandescents per produir la mateixa il·luminació. Les Comes és el primer barri amb llum led a Igualada.