Esparreguera aprova les obres d'ampliació de l'A-2 per fer els accessos a la B-40

El projecte de millora de la connexió entre l'A-2 i la B-40 aprovat inicialment pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana «recull totes les demandes del consistori i les històriques reivindicacions de la ciutadania d'Esparreguera», segon ha fet públic l'equip de govern liderat pel PSC.

Les actuacions previstes són la construcció d'una passarel·la sobre l'autovia per connectar el marge de Mas d'en Gall i Can Rial amb el nucli urbà, la reconstrucció dels ponts que connecten amb el polígon de l'Olana i el polígon Sud, i la unificació de l'amplada de l'autovia a tres carrils entre les sortides sud i centre en direcció Lleida.

El projecte elimina, a més, l'ampliació a cinc carrils que es preveia inicialment així com la construcció d'un gran aparcament per a vehicles pesants a la part sud del municipi. Les diferents intervencions projectades ja incorporen les velles demandes del municipi i, per tant, des del consistori no es presentaran al·legacions a l'aprovació inicial del projecte.

L'Ajuntament d'Esparreguera ha explicat, també, que si no hi ha altres al·legacions, en el termini d'un mes el projecte passarà a l'aprovació definitiva i podrà continuar la seva tramitació. Les obres no haurien de trigar excessivament a començar perquè també es vol posar en servei la B-40, d'Abrera a Viladecavalls.

El projecte també preveu la construcció d'una passera per a vianants i bicicletes que unirà els barris de Mas d'en Gall i Can Rial amb el barri de La Plana. Aquest pas no creuarà en cap punt cap via transitada i connectarà l'actual carril per a vianants de la B-231 amb el final del carrer Urgell del barri de La Plana. Per fer-ho, aquest carril s'allargarà uns metres en sentit nord, en paral·lel al carril de sortida de l'A-2, i es construiran unes rampes i una passarel·la per sobre de l'autovia que connectarà amb una prolongació al sud del carrer Urgell .