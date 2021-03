El creixement industrial de Calaf s'estén cap a la zona de Sant Pere Sallavinera

El futur creixement industrial de Calaf s'hauria de produir al nord del municipi, a continuació del polígon actual situat al costat de la carretera de Manresa (n141b) , en direcció al municipi veí de Sant Pere Sallavinera. Per al govern calafí era el creixement més lògic, mentre que els partits de l'oposició defensaven urbanitzar una zona més propera al nucli urbà. El ple de l'Ajuntament de Calaf, amb els vots de l'equip de govern dels republicans de Junts per Calaf, que tenen majoria absoluta, va aprovar els canvis d'ordenació i la consolidació industrial en els sectors SUD-1, SUD-3 i SUD-7.

Entre d'altres, la proposta desclassifica el sector SUD-2 del Rentador, establerta en el POUM inicial com a industrial; fixa una ordenació detallada per al SUD-3, que preveu uns polígons discontinus pròxims al convent de Sant Francesc i al costat de la línia del ferrocarril; té en compte el desenvolupament en paral·lel de la zona de la Campa; i planteja dos polígons discontinus, un al costat de l'equipament dels antics Bombers i l'altre amb l'edifici i finca del convent de Sant Francesc i al costat del pas elevat per sobre el ferrocarril a la zona del Rentador. A més, el projecte presentat també inclou l'estudi financer de la modificació i la seva viabilitat econòmica.

El regidor d'Urbanisme, Jordi Biosca, ha explicat que els canvis responen a la voluntat, d'una banda, de preservar una zona d'interès com a espai de natura per a la població de Calaf. A l'entorn del convent de Sant Francesc, ara en avançat estat de deteriorament, i el rentador es creen zones verdes. Calaf té un projecte redactat per la Diputació de Barcelona per poder aplicar en aquests espais. I, d'altra banda, les empreses que han temptejat d'implantar-se a Calaf en els darrers anys han expressat a l'Ajuntament la preferència per espais més allunyats del nucli de població, segons ha exposat el regidor d'Urbanisme.

En el decurs del ple, el regidor de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va manifestar que la proposta no els agradava perquè era un «despropòsit i un pas enrere», ja que el consideraven inviable econòmicament per les càrregues de la ronda que ara haurà d'assumir l'Ajuntament, perquè descartava el polígon de Solanelles i perquè cedia terrenys als Prats de Rei. D'altra banda, però, Caballol sí que va manifestar certa satisfacció perquè algunes de les al·legacions que el seu grup havia presentat s'havien inclòs finalment per part de l'equip redactor, tot i que es van desestimar en un principi.

I Salvador Prat, del GiC, va manifestar que no podien aprovar els canvis «de cap manera» perquè en la proposta no s'aprofitava, per exemple, el polígon del Rentador, que per a ells era una prioritat. Ara queda desclassificat com a sòl industrial. Per a ells, limitar uns punts i potenciar-ne uns altres era una mala decisió, ja que consideraven que, com més oferta, millor.