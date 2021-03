Esparreguera fa una segona inversió de més de 5 milions d'euros en l'economia local

L'Ajuntament d'Esparreguera planifica un segon paquet d'inversions amb càrrec als romanents de tresoreria després de la suspensió de les regles fiscals per al 2020 i el 2021 per fer front a la pandèmia de la covid-19.

Al ple del novembre passat ja es va aprovar una inversió de 7 milions d'euros amb càrrec als romanents, que incloïa projectes com la construcció de l'annex del pavelló, l'enllumenat de Mas d'en Gall i Can Rial, la rehabilitació de l'Ateneu, un paquet d'ajudes socials i diverses inversions per a la contenció de la pandèmia. Ara, el govern municipal preveu fer una segona modificació de crèdit per un valor aproximat de 5 milions d'euros, als quals cal sumar una subvenció de 365.000 euros que el consistori rebrà dels romanents de tresoreria del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Les propostes d'inversions inclouen, entre altres projectes, les obres d'arranjament del camp de futbol, el tancament de pistes esportives, obres de millora de l'enllumenat al nucli urbà, millores en la mobilitat amb la instal·lació de càmeres de control de trànsit i un paquet d'ajudes a través de la convocatòria de nous Plans Locals d'Ocupació. Aquesta segona modificació de crèdit amb càrrec als romanents de tresoreria és previst que es porti a aprovació al ple municipal del proper 21 d'abril.

El regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, ha explicat que el govern està acabant de concretar les inversions en una acció que va més enllà de la voluntat de l'equip de govern.

Als cinc milions que arribaran del romanent s'hi afegiran 365.000 euros provinents dels romanents del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que també s'han de destinar a invertir en la reactivació econòmica i social del municipi.