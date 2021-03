El govern d'Igualada proposa destinar mig milió d'euros a polítiques d'habitatge

L'Ajuntament d'Igualada vol potenciar l'àmbit de l'habitatge públic. Segons ha fet públic l'executiu de la capital anoienca a través de l'alcalde, Marc Castells, la voluntat del consistori igualadí és destinar un total de 550.000 euros a polítiques d'habitatge. Recursos que es vehicularan a través de l'empresa municipal de promoció de l'habitatge (PIMHA).

Segons va precisar el batlle igualadí, aquesta inversió s'afrontarà com a conseqüència de la liquidació positiva dels pressupostos de l'any passat, que s'han tancat amb 1,1 milions d'euros de romanent de tresoreria.

La proposta d'inversió en polítiques d'habitatge és la principal aposta del govern per invertir aquest romanent resultat. L'objectiu, segons l'executiu, és que l'empresa municipal PIMHA pugui desenvolupar projectes encaminats a la creació i a la rehabilitació, d'habitatges a Igualada.

A banda, la resta de romanent positiu es destinarà a diferents inversions. Segons ha detallat el govern d'Igualada, 300.000 euros es faran servir per a la compra d'un deshumidificador a la piscina de Les Comes, que ha de servir per millorar l'espai i evitar la condensació de l'ambient. 75.000 euros aniran per refer la cuina de l'escola Gabriel Castellà, i 150.000 euros es destinaran a parcs i jardins per seguir amb els diversos projectes de millora dels espais verds de la ciutat. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha destacat el «caràcter divers» d'aquestes inversions que es proposen «amb la voluntat de millorar la ciutat». Aquestes propostes han d'aprovar-se al ple d'avui.