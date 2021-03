El portaveu d'Igualada Som-hi coneix a Sabadell propostes de plans d'habitatge

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras (formació que és a l'oposició a l'Ajuntament), ha obert a Sabadell una ronda de visites per diferents ciutats de Catalunya per conèixer exemples de polítiques d'habitatge amb l'objectiu posterior de «presentar un pla per resoldre el problema de l'habitatge a Igualada». La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta ha tractat amb el govern de Sabadell, qüestions com la rehabilitació dels pisos buits, els mecanismes que té un Ajuntament per aconseguir posar aquests pisos al mercat i a disposició de la ciutadania, els pisos per estudiants i l'empadronament de persones sense sostre o en situació d'emergència habitacional. També s'ha pogut conèixer la potència de l'empresa pública d'habitatge de Sabadell, el seu finançament i el projecte de crear nous pisos de lloguer assequible municipals que té en marxa.

Jordi Cuadras afirma que «fa temps que denunciem que Igualada té un problema amb l'habitatge. Volem posar solucions sobre de la taula i per això durant les properes setmanes visitarem municipis que tenen bones pràctiques per poder conèixer-les de primera mà i configurar un pla».