Olesa iniciarà el mes que ve el trasllat de les restes del cementiri vell al nou

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat iniciarà durant la segona quinzena d'abril les tasques d'exhumació i trasllat al cementiri nou de Can Singla de les restes mortals que encara estan enterrades al cementiri vell. Aquesta actuació és necessària atès l'estat de conservació dels nínxols del cementiri vell, que aconsellen no endarrerir més la seva clausura. Des de l'any 1988 ja no es fa cap enterrament en aquest cementiri. Les restes que s'exhumin seran col·locades en bosses individuals identificades amb el número de nínxol i sèrie d'on s'han extret i posades en caixes numerades que permetin la seva localització. Totes les restes seran traslladades al cementiri nou. Durant un termini de cinc anys les famílies que vulguin reclamar-les ho podran fer, per tal de procedir a la seva inhumació en altres nínxols o bé per a la seva incineració.