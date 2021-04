Dues entitats promouen la millora de les connexions en bicicleta a Igualada i l'entorn

Dues entitats anoienques han començat a treballar plegades per potenciar els espais de comunicació entre Igualada i els municipis de l'entorn destinats a facilitar els desplaçaments en bicicleta. Es tracta del col·lectiu Ciclistes Urbans d'Igualada i l'Associació Per la Conca, que han posat en marxa una taula de treball per la mobilitat sostenible. Segons han detallat en un comunicat conjunt que han fet públic després de trobades mantingudes amb veïns i partits polítics, els dos col·lectius aposten per «dissenyar conjuntament propostes que facilitin la mobilitat a peu i en bicicleta a Igualada i la Conca d'Òdena», i en aquest sentit precisen que en les properes setmanes «iniciarem una taula de treball, oberta a tothom qui vulgui col·laborar-hi, que discutirà propostes a mitjà i a llarg termini amb l'objectiu de millorar futures planificacions i actuacions urbanístiques».

El col·lectiu Ciclistes Urbans d'Igualada i l'Associació Per la Conca consideren que aquesta transformació «és urgent», i que, d'una banda, «implica canvis d'hàbits que actualment estan fortament arrelats en molts de nosaltres», però que també, d'altra banda, «necessita polítiques públiques ambicioses que prioritzin clarament la mobilitat sostenible i que facilitin els desplaçaments a peu i en bicicleta».

En aquest sentit, les dues entitats argumenten que l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible d'Igualada, el mes de febrer passat, «va posar sobre la taula unes mesures que considerem insuficients». Segons el col·lectiu Ciclistes Urbans d'Igualada i l'Associació Per la Conca, és un pla «poc ambiciós», especialment, diuen, en l'àmbit de la bicicleta, «i difícilment contribuirà a fer canvis en el model de mobilitat de la ciutat». Lamenten, a més, que la participació ciutadana «no s'hagi produït fins al final de la redacció del pla», motiu pel qual consideren que el resultat «és que les propostes de més profunditat, les que qüestionaven les prioritats i el model, no s'han introduït a la planificació final».

Les dues entitats exposen que a la Conca d'Òdena, «com als territoris del nostre entorn, vivim en un context d'emergència climàtica i amb greus problemes de salut pública associats a la contaminació atmosfèrica. La transició cap a una mobilitat activa i sostenible, que prioritzi els desplaçaments a peu, en bici i en transport públic, és imprescindible per afrontar aquests reptes».

I que, alhora, representa «una oportunitat per augmentar l'activitat física, crear espais públics més humans i agradables, i reduir l'excés de trànsit».

Per tots aquests motius exposats detallen que s'han decidit a crear una taula de treball per «discutir propostes concretes, tant per a la ciutat d'Igualada com per al conjunt de la Conca d'Òdena». Una taula que pretén ser «un espai de debat estable que permeti donar veu als veïns i veïnes, especialment els que es mouen de forma habitual a peu i en bicicleta, davant de futures millores a places i carrers».

La taula començarà a reunir-se en les properes setmanes i resta oberta a qualsevol persona, col·lectiu o partit polític «que comparteixi la voluntat de treballar per una mobilitat activa i sostenible».