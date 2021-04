Torna la celebració del Sant Crist però sense processó als carrers d'Igualada

Igualada no podrà fer la tradicional processó del Sant Crist d'Igualada demà, dimarts, però la celebració d'enguany serà una mica menys restrictiva que la del 2020, ja afectada per la pandèmia de la covid-19. Per motius d'aforament, segons han explicat els organitzadors, «tots els actes tindran lloc a la basílica de Santa Maria».

Dimarts de Pasqua, dia 6 d'abril, la Festa del Sant Crist d'Igualada pròpiament dita, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria, hi haurà un ofici solemne concelebrat i presidit pel bisbe de Vic, monsenyor Romà Casanova i Casanova. Estarà acompanyat pels rectors de la ciutat. El cor Omnes, dirigit per Carles Prat i Vives, acompanyat a l'orgue per Pol Requesens i Roca, tindrà cura dels cants. Després de la comunió, Sheila Grados oferirà la interpretació del sonet verdaguerià A Igualada, en el centenari del Sant Crist. En acabar, hi haurà una benedicció solemne i cant dels goigs al Sant Crist mentre es fa un breu acte processional per l'interior amb la imatge del Sant Crist. A la sortida, es lliurarà a tothom un punt de llibre, dissenyat per l'artista igualadí Miquel Solà i Rossell.

A 2/4 de 7 de la tarda es farà una segona missa, concelebrada i presidida per mossèn Pere Oliva i March, igualadí, vicari episcopal i canonge de la catedral, acompanyat de religiosos i sacerdots de la ciutat i l'arxiprestat. Un cor creat per a l'ocasió, dirigit per Isidre Prat, acompanyarà en els cants. Després de la comunió, Sheila Grados, com al matí, interpretarà el sonet verdaguerià A Igualada, en el centenari del Sant Crist. En acabar, hi haurà una benedicció solemne i cant dels goigs al Sant Crist mentre es realitza un breu acte processional per l'interior amb la imatge del Sant Crist. Aquest acte substitueix la processó que cada any es fa al carrer amb una alta participació.

Per accedir a la basílica el dia del Sant Crist, tant al matí com a la tarda, caldrà presentar l'entrada gratuïta obtinguda al despatx parroquial de Santa Maria, segons els organitzadors.