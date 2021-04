El Síndic de Greuges farà una atenció per als olesans a mitjans d'abril

El proper dijous 15 d'abril l'equip del Síndic de Greuges de Catalunya farà atenció telemàtica a Olesa de Montserrat. Des del Síndic atendran aquelles persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l'Administració pública i també sobre les empreses que presten serveis d'interès general (llum, aigua o gas).

Les visites s'atendran per vídeo trucada o telefònicament. Prèviament cal concertar entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat.

Situacions de pobresa energètica, accions de discriminació per l'orientació sexual, dificultats per accedir a una beca, llistes d'espera eternes per ser operat o no tenir accés a la informació pública, són alguns dels temes habituals. El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant de les administracions.