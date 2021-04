Correus manté tot el servei que té a Sant Esteve i no perdrà seccions amenaçades

L'oficina de Correus i els serveis que presta no marxen del municipi de Sant Esteve Sesrovires. En les darreres setmanes, l'empresa havia plantejat la possibilitat de deixar una oficina a Sant Esteve, però concentrar els gruix de la feina a Martorell. De moment, la direcció de Correus s'ha compromès mantenir l'activitat al poble. Els grups de l'Ajuntament, tots, havien aprovat una moció per reclamar que es mantingués el servei de carteria, en un lloc que entenen que és molt important per als ciutadans, però, especialment, per a les empreses que s'hi han instal·lat en els darrers anys i per la gestió que es deriva de la presència de la presó de can Brians dins del terme municipal.

L'alcalde, Enric Carbonell, i el primer tinent d'alcalde, Joan Galceran, van mantenir una conversa amb els responsables de l'empresa postal fa una setmana, i la conclusió principal és que l'oficina no es toca ni perd serveis. Els responsables municipals van exposar la importància per Sant Esteve d'un servei que és essencial. Correos es troba en un procés de reorganització en el territori i està reestructurant el servei a altres municipis, però que Sant Esteve no hi entra i, per tant, no es preveuen canvis a curt termini, segons les explicacions del cap de Distribució de Catalunya, Javier Bervel, i el cap de Sector de Distribució, Rafael Marín, recollides al web municipal.

L'alcalde va explicar que la reunió de havia estat «molt positiva perquè hem escoltat dels propis representants que no han considerat cap canvi a Sant Esteve. Alhora hem pogut traslladar als responsables de zona quina és la realitat del nostre municipi per tal que ho considerin si en algun moment la idea d'un trasllat es torna a plantejar».

En la trobada amb els responsables de Correus, l'alcalde els va lliurar les adhesions d'empreses i les signatures recollides en la campanya de treballadors i Ajuntament en defensa del manteniment del servei de distribució.