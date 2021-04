Igualada celebra els actes del Sant Crist amb un perfil modest i tot a dins l'església

Igualada ha estat de festa aquest dimarts. La festivitat del Sant Crist d'Igualada ha mantingut la seva presència al calendari. Una altra cosa ha estat a la incidència sobre la ciutat. La pandèmica va obligar els organitzadors a fer una celebració continguda, cenyida a l'interior del recinte religiós, amb mesures d'ocupació dels espais seguint els protocols covid. La festa d'ahir es va iniciar amb un ofici solemne a la basílica de Santa Maria d'Igualada, en una celebració eucarística que va presidir el bisbe de Vic, Romà Casanova. Com van explicar ahir fonts de l'Ajuntament d'Igualada, «després d'un any complex, a causa de la pandèmia, s'ha pogut celebrar una eucaristia amb aforament limitat i mesures de distanciament». Haver mantingut la cita ha estat l'element més destacat. Per al proper any s'espera recuperar la popular processó, que aquests dos últim anys s'ha hagut de substituir per acte amb un to simbòlic a l'interior de la basílica.

La previsió per avui era que el cor "Omnes", dirigit per Carles Prat i Vives, acompanyat a l'orgue per Pol Requesens i Roca, tingués cures dels cants de la celebració. Després de la comunió, Sheila Grados va oferir la interpretació del sonet verdaguerià «A Igualada, en el centenari del Sant Crist». En acabar, hi va haver una benedicció solemne i cant dels Goigs al Sant Crist, mentre es realitza un breu acte processional per l'interior amb la Imatge del Sant Crist. A la sortida, es van lliurar els punts de llibre de l'artista igualadí Miquel Solà i Rossell.

I a 2/4 de 7 de la tarda, hi va haver una segona celebració eucarística, sense la represència del bisbe. El celebrant va ser mossèn Pere Oliva i March, igualadí, vicari episcopal de la Catedral de Vic.