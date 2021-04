Igualada és la vuitena ciutat del país amb més morts per contaminació

El grup municipal d'Igualada Som-hi adverteix l'equip de Govern de Junts que segons dades de l'Institut de Salut Global Barcelona sobre la mortalitat per contaminació a les ciutats catalanes. Igualada és la vuitena ciutat de Catalunya amb més morts per contaminació i, segons l'OMS, es podrien evitar 15 morts prematures a l'any. Davant d'aquestes xifres, el regidor portaveu de la formació, Jordi Cuadras, afirma que «fa molt temps que reclamem al govern de Junts accions contundents cap a una mobilitat verda a la ciutat. Després de veure aquest estudi, això és més urgent que mai. No ens hi va només la salut, ens hi va la vida».

Cuadras recorda que «aquestes dades són un clar toc d'atenció al govern de Junts x Igualada, que té «unes polítiques de mobilitat grises en lloc de verdes». «Lluitar contra aquestes greus xifres hauria de ser el centre de la política de mobilitat d'Igualada». I afegeix que «el nostre model de ciutat és un model verd perquè és el model del segle XXI, no podem entendre com el model de Junts continuï sent un model de mobilitat del segle XX». Cuadras manté que quan «les ciutats de tot Europa estan apostant per la mobilitat verda, Igualada està quedant enrere i això és incomprensible».

Carrils bici

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi reclama «una Igualada amb carrils bici, amb més zones de vianants, amb eixos pacificats a cada barri, amb una planificació ordenada de l'aparcament, amb més transport públic, amb un ascensor i unes escales mecàniques que funcionin i amb punts de càrrega públics per a vehicles elèctrics», entre d'altres millores en la línia de fer millors en mesures mediambientals.

Cuadras afegeix que «no podem trigar més a fer el pas cap a la mobilitat verda. Només que puguem evitar una mort a l'any, ja haurà valgut la pena. I recordem que segons l'Organització Mundial de la Salut a Igualada es podrien evitar 15 morts a l'any si es reduís la contaminació».

Igualada Som-hi recorda que per culpa dels governs conservadors de l'inici de l'etapa democràtica, la ciutat ja va arribar 10 anys tard a la revolució urbanística que vivia el país de crear eixos de vianants i ampliar places i carrers: «No va ser fins als anys 90, amb el primer govern d'esquerres i de progrés, que Igualada va començar a crear carrers de vianants, quan totes les ciutats feia 10 anys que ja ho estaven fent. Ara, amb la poca ambició del govern de Junts, torna a passar el mateix: arribarem tard a la revolució verda que les ciutats de tot Europa com París, Barcelona o Milà estan practicant».