Igualada estrena el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics de Catalunya amb energia generada per l'aigua

Aigua de Rigat ha instal·lat a Igualada el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics de Catalunya que s'abasteix de l'energia generada per l'aigua. La instal·lació està situada just davant del dipòsit Rectangular, al carrer d'Irlanda, i compta amb una turbina hidràulica capaç de generar entre 1 i 2,2 kW/h. Aquesta energia permet carregar fins a dos vehicles alhora, de forma gratuïta i, segons l'empresa, suposarà un estalvi de 4,85 tones de CO? l'any. A més, quan no hi ha vehicles endollats, l'energia que es genera s'utilitzarà per a l'alimentació dels analitzadors de clor i la il·luminació del dipòsit.

Segons la companyia, amb la instal·lació d'aquest punt de càrrega volen "contribuir a la implantació d'una mobilitat sostenible a Igualada". El 40% de la flota de l'empresa, gestora del cicle de l'aigua als municipis d'Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, La Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, és sostenible.