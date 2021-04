Igualada estrena un punt de recàrrega amb electricitat generada pel cicle de l'aigua

Aigua de Rigat (companyia subministradora dels municipis d'Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, La Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt) ha instal·lat a la capital anoienca el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics que s'abasteix de l'energia generada per l'aigua. Aquesta pionera instal·lació és, segons la companyia, única a Catalunya i està situada just davant d'un dels dipòsits, al carrer d'Irlanda.

Al llarg de la xarxa de distribució existeixen punts on es produeix energia elèctrica a partir de petits salts hidràulics i de sobrepressions derivades de la topografia del terreny i la topologia de la xarxa. En el cas d'Igualada, en el punt on s'ha instal·lat el punt de càrrega es produeix un salt d'aigua a l'entrada de l'anomenat dipòsit Rectangular. Per tal d'aprofitar aquesta energia, ha calgut instal·lar una turbina hidràulica capaç de generar entre 1 i 2,2 kW/h.

Aquesta turbina genera suficient energia per carregar fins a 2 vehicles alhora. En funció del vehicle que s'endolli el temps de càrrega completa pot variar: una bicicleta elèctrica, unes 3 hores; una moto elèctrica, entre 2 i 4 hores; i un cotxe pot trigar a carregar-se completament entre 4 i 6 hores.

Fonts d'Aigua de Rigat destaquen que «gràcies a aquest carregador elèctric, es mitigaran 4,85 tones de CO2 l'any». S'espera un ús freqüent, ja que està situat en una zona estratègica del polígon industrial d'Igualada, propera a la zona residencial. Aigua de Rigat posa a disposició de la ciutadania aquest punt de càrrega de forma totalment gratuïta.

Quan no hi ha vehicles carregant, l'energia que es genera s'utilitza per a l'alimentació dels analitzadors de clor i la il·luminació del dipòsit. Per fer-ho possible, ha calgut instal·lar un inversor a la sortida de la turbina per modular l'entrada segons l'energia produïda. Aquest tipus d'inversor s'encarrega de connectar l'energia produïda de la turbina a la xarxa elèctrica interna sense necessitat d'instal·lar cap mena de bateria i poder aprofitar el 100 % de l'energia generada.

Fonts d'Aigua de Rigat destaquen que amb aquesta actuació la companyia «progressa en la implantació d'una mobilitat sostenible, un objectiu que es va proposar a nivell intern l'any 2016. Amb la instal·lació d'aquest punt de càrrega, la companyia vol fer una aportació a la ciutadania per tal de contribuir a la implantació d'una mobilitat sostenible a Igualada».