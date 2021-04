Igualada obre el termini per poder sol·licitar beques per a les activitats d'estiu

Del 7 d'abril al 7 de maig, l'Ajuntament d'Igualada obre el termini per demanar les beques per les activitats d'estiu. Aquests ajuts estan destinats a joves d'entre 3 i 16 anys que estiguin empadronats a Igualada amb una antiguitat mínima de tres mesos. Les Beques Patronat Garcia Fossas estan gestionades pel Departament d'Infància de l'Ajuntament d'Igualada i van destinades a les famílies que vulguin inscriure als seus fills i filles a un estiu de lleure educatiu, durant el període no escolar, i necessitin un suport econòmic per fer front a la despesa. L'ajut pot ser per un import del 50% del cost de l'activitat amb un límit de 135 euros per infant sol·licitant. En el cas de les activitats d'APINAS, el límit serà de 270 euros per motius de ràtio dels grups d'activitats. Si l'infant beneficiari de la beca no s'inscriu a l'activitat perdrà la beca i conseqüentment no es farà el pagament a l'entitat organitzadora.