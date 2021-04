Piera aprova un reglament intern per al cos de la Policia Local del municipi

L'Ajuntament de Piera ha aprovat inicialment un reglament intern de la Policia Local, una normativa específica que regula l'organització i el funcionament del cos i que ha de permetre garantir el lliure i pacífic exercici dels drets de la ciutadania. El reglament fa referència als drets, deures i atribucions dels agents així com a l'estructura, l'organització i les peculiaritats pròpies d'un cos armat, tant en l'aspecte ètic com en el social, formal i material.

El reglament recull en el seu annex un protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels membres de la Policia Local de Piera, com és el cas de les pistoles elèctriques. Aquesta regulació pretén impedir qualsevol pràctica abusiva o discriminatòria per part dels agents del cos en l'exercici de la seva activitat professional i que el seu comportament es regeixi pels principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans que tenen al seu abast. Segons ha explicat el regidor de Seguretat i Civisme de l'Ajuntament de Piera, Josep Maria Rosell, «aquest nou reglament intern de la policia local permetrà estructurar l'organització, actuar amb més transparència, i premiar la bona feina que fan els nostres agents».