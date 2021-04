Entitats igualadines posen en marxa una recollida de mòbils i tauletes de segona mà

L'equipament juvenil La Kaserna i l'entitat Igualada Acull han iniciat una campanya de recollida de mòbils i tauletes de segona mà. Igualada Acull és una entitat igualadina creada per acompanyar, donar suport i defensar els drets de les persones nouvingudes. Aquesta iniciativa de recollida de telèfons i tauletes compta, també, amb la col·laboració de Càritas Anoia-Segarra i Creu Roja Anoia. La voluntat d'aquesta campanya és poder comptar amb un estoc que permeti resoldre la necessitat de les persones amb menys recursos d'Igualada i l'Anoia, autòctones o migrants, que no disposen d'un mòbil. Les entitats han detectat que moltes vegades els arriben persones que no disposen d'un dispositiu que els permetria comunicar-se amb la família, connectar?se a internet per buscar allotjament, feina, etc.