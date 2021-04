Esparreguera es dota d'una cadira per a sortides de persones amb discapacitat

L'Ajuntament d'Esparreguera ha adquirit una cadira especial (anomenada Joëlette) que farà possible que persones amb diversitat funcional puguin fer senderisme i altres activitats al medi natural. L'adquisició d'aquesta cadira, que disposa d'una roda tot terreny, forma part del projecte presentat per l'entitat Petjades de Colors als pressupostos participatius 2020-2021, que va ser escollit com a quart projecte més votat per la ciutadania entre les 48 iniciatives que es van proposar en aquesta edició. La cadira ha tingut un cost de 3.875 euros, ja que també s'han adquirit uns cinturons de subjecció que són necessaris per a poder fer-ne ús amb seguretat, i està guardada al pavelló municipal El Castell. Abans de començar a fer les sortides, que actualment estan limitades per les mesures sanitàries vigents, el consistori està treballant en la definició del funcionament i l'ús d'aquesta nou vehicle.

La cadira Joëlette és un vehicle que permet a persones amb mobilitat reduïda fer excursions amb comoditat en llocs poc practicables amb cadira de rodes convencional. Per a utilitzar-la es necessiten, com a mínim, dos acompanyants que a través dels dos braços davanters i el manillar posterior de la cadira la poden portar fàcilment ja que el pes del passatger reposa sobre la roda. Per a poder-la portar cal fer prèviament una formació sobre aspectes bàsics de seguretat, característiques del muntatge de la cadira i conceptes de guiatge.

Les sortides inclusives a la natura amb la cadira Joëlette va ser un dels set projectes més votats de la darrera edició dels pressupostos participatius. La proposta presentada per l'entitat Petjades de Colors, que va rebre 183 vots, és la primera de les inversions que s'executa.

La presidenta de Petjades de Colors, Marisa Lafron, ha assegurat que estan «molt satisfets de tenir-la aquí, tenim moltes ganes de poder-la utilitzar, però primer cal organitzar els criteris normatius i legals del seu ús i fer formació a les persones voluntàries, que esperem trobar-ne moltes que vulguin participar».

La regidora de Bon Govern, Maria Mas, ha agraït a l'entitat que «no només ha fet la proposta, sinó que també ha participat en l'execució de la mateixa» i ha destacat que «la participació ciutadana no és només votar unes propostes o unes altres, sinó tenir la capacitat, com a ciutadania i com a ajuntament, de donar resposta a les necessitats de la població d'una manera participada i deliberativa».