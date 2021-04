Igualada estrena al camp de futbol una caldera amb més eficiència energètica

El camp de futbol 2 de Les Comes d'Igualada disposa d'una nova caldera que dona servei d'aigua calenta als sis vestidors per a jugadors i jugadores i al d'àrbitres. La nova instal·lació substitueix l'antiga de gas que havia quedat petita per poder donar servei en condicions. La nova caldera està avalada pels tècnics del Servei d'Esports de la Diputació de Barcelona, és digital i està totalment monitorada. Aquest aspecte facilita el seu ús i manteniment, ja que es disposa d'informació constant de l'estat del servei. Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, ha explicat que aquest era un canvi necessari i molt demanat pels esportistes que utilitzen aquest camp. Vives remarca que a banda de millorar les condicions per als jugadors i jugadores, és una aposta per aconseguir una millor eficiència energètica.